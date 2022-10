Revirement dans l’affaire de la vente de Twitter : Elon Musk à nouveau acheteur

Twitter fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. À l’image de WhatsApp, il permet à ses utilisateurs de s’envoyer des messages. Mais sur Twitter, il s’agit particulièrement de micromessages qui ne dépassent pas 280 caractères. Ce réseau social est basé à San Francisco en Californie et a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Noah Glass et Biz Stone. C’est cette entreprise qu’Elon Musk, l’homme le plus riche du monde a décidé d’acquérir. Toutefois, alors que l’opération était en cours, il se ravisa. Alors, l’entreprise Twitter l’assigne en justice. Que retenir de cet homme et de cette affaire ? Lisez plutôt !

Qui est Elon Musk ?

Né le 28 juin 1971, Elon Musk est l’homme le plus riche au monde depuis 2021 avec un patrimoine de plus de 188,5 milliards de dollars. Il est le propriétaire de Tesla, une société automobile, et en est le directeur général. Il est le PDG de la société astronautique SpaceX dont il est cofondateur. Il démarre sa carrière en 1995 à l’âge de 24 ans. D’origine sud-africaine, de Prétoria pour être plus précis, Elon Musk possède également la nationalité américaine et celle canadienne. Ce fameux milliardaire avait prévu acheter des parts dans la société Twitter, mais il se rétracte quelque temps plus tard.

Pourquoi le propriétaire de Tesla avait-il refusé d’acheter Twitter ?

Elon Musk a demandé de racheter le réseau social Twitter en avril 2022. Après négociation avec les titulaires de ce réseau social, le prix du rachat a été fixé à 44 milliards de dollars. Mais le 8 juillet 2022, il renonça au rachat de ce réseau en adressant un courrier à la SEC (Securities Exchanges Commission). Par ses avocats, Elon Musk estime que Twitter Inc. n’a pas fourni toutes les informations à propos de son réseau social. Il s’agit du nombre de données qui ne sont pas authentiques ainsi que des spams. Après avoir insisté, le milliardaire obtient finalement le Firehose de Twitter qui comportait 500 millions de tweets.

Cependant, après analyse, il estime que ces informations sont insuffisantes et que le nombre de faux comptes dépasse les 5%. Alors, Elon Musk renonce à l’accord de rachat de Twitter puisqu’en tant que futur propriétaire du réseau il a tous les droits d’avoir accès à toutes les données de Twitter. Si ce multimilliardaire a largement les moyens de s’offrir le réseau social Twitter, il peut bien acheter plusieurs casinos virtuels notamment casino777 en un claquement de doigts.

Elon Musk assigné en justice par Twitter

Suite à ce refus d’Elon Musk, Twitter intente une action en justice contre lui afin de le contraindre à respecter son accord initial. Il affirme que le but du directeur général de Tesla était d’avoir accès aux informations confidentielles du réseau social afin de nuire aux intérêts du réseau social. Elon Musk avance qu’il a la pleine liberté de retirer son offre de rachat et affirme que les données fournies par Twitter ne sont pas vérifiées. Quelques jours plus tard, le fameux milliardaire ne s’empêchera pas de faire un tweet avec cette publication comme légende : « ils ont dit que je ne pouvais pas acheter Twitter. Ensuite, ils ont refusé de révéler les informations sur les faux comptes. Maintenant, ils veulent me forcer à racheter Twitter au tribunal. Maintenant, ils sont obligés de révéler les informations sur les faux comptes. »

À analyser cette phrase, ce litige expose l’entreprise Twitter Inc. qui sera obligée de dévoiler ses données. Cela pourrait lui porter de graves préjudices et porter atteinte au point économique de l’entreprise. C’est sûrement la raison pour laquelle les propriétaires actuels de Twitter Inc. tiennent mordicus à ce que Elon Musk respecte l’engagement initial de rachat de l’entreprise. Mais, qu’adviendra-t-il ? Le juge Kathaleen McCormick donne jusqu’au 28 octobre à 17 h pour permettre de s’entendre. Mais, à l’écoulement de ce délai, le procès serait fixé pour le mois de novembre si les parties n’arrivaient toujours pas à conclure la transaction.