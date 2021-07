REvil, le groupe de piratage à l’origine d’une attaque de ransomware majeure, disparaît

Quelques jours seulement après que le président Biden a appelé le président russe Vladimir V. Poutine et lui a demandé d’agir pour fermer les groupes de rançongiciels qui attaquent des cibles américaines, le plus agressif des groupes s’est soudainement déconnecté tôt mardi matin, mettant fin aux négociations sur le paiement des rançons et même faire tomber la page où il se vantait de ses plans d’extorsion les plus réussis.

Le mystère est de savoir qui a fait cela.

Le groupe, appelé REvil, abréviation de « Ransomware evil », a été identifié par les agences de renseignement américaines comme étant responsable de l’attaque qui a fait tomber l’un des plus grands producteurs de bœuf des États-Unis, JBS. Deux semaines après que M. Biden et M. Poutine se soient rencontrés à Genève le mois dernier, REvil s’est attribué le mérite d’un piratage qui a touché des milliers d’entreprises à travers le monde pendant les vacances du 4 juillet.

Cette dernière attaque a conduit à l’ultimatum de M. Biden lors d’un appel téléphonique vendredi au président russe. Plus tard, M. Biden a déclaré « nous attendons d’eux qu’ils agissent » et lorsqu’un journaliste lui a demandé plus tard s’il arrêterait les serveurs du groupe si M. Poutine ne le faisait pas, le président a simplement répondu : « Oui ».