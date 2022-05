Review: Un mystère d’été amusant avec l’équipe de ‘Bob’s Burgers’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les fans de “Bob’s Burgers” trouveront beaucoup à savourer dans l’adaptation tant attendue sur grand écran de la comédie Fox sur l’étrange famille Belcher.

“The Bob’s Burgers Movie” ressemble beaucoup au spectacle original – juste à une échelle surdimensionnée, ce qui est tout ce dont il avait besoin.

C’est presque l’été dans cet endroit sans nom qui ressemble à un certain nombre de villes balnéaires intimidées sur la côte du New Jersey. Pour les enfants Belcher, cela signifie des possibilités infinies.

La fille aînée Tina (Dan Mintz) rêve de petits amis d’été. Gene (Eugene Mirman) forme un groupe (son instrument est un porte-serviette et des cuillères maintenus ensemble par quelques élastiques) et espère un grand concert sur la promenade à proximité.

Et Louise (Kristen Schaal) essaie de prouver à ses camarades de classe (et à elle-même) que malgré son chapeau à oreilles de lapin rose vif, elle n’est PAS un bébé.

Leurs parents, quant à eux, ont des inquiétudes plus graves : la banque menace de reprendre possession de leur équipement de cuisine s’ils ne remboursent pas un prêt. Le burger de corruption de Bob (H. Jon Benjamin) (qu’il a fait spécialement pour l’employé de banque avec un œuf supplémentaire et tout) ne fonctionne pas. Et lui et sa femme Linda (John Roberts) doivent se démener pour effectuer un paiement dans deux semaines.

Leur propriétaire riche et excentrique, Calvin Fischoeder (un Kevin Kline toujours charmant) dit qu’il pourrait envisager de renoncer au loyer pendant un mois alors qu’il s’en va sur une voiturette de golf en buvant du champagne avec son frère Felix (Zach Galifianakis) et sa cousine avocate Courtney (David Wain) . Mais les choses se compliquent davantage grâce à un gouffre massif qui s’est ouvert devant le joint de hamburger, laissant le seul moyen d’entrer dans l’allée grossière.

Naturellement, les finances du restaurant de hamburgers ne font pas partie des priorités absolues des enfants, en particulier lorsque les restes d’un long cadavre apparaissent, et ils décident de sécher l’école et d’aider à résoudre le meurtre de l’employé de la promenade Cotton Candy Dan. Ils sont liés, mais nous ne dirons pas comment.

“The Bob’s Burgers Movie” se sent très facile et vécu grâce au moins en partie au fait que sa distribution vocale le fait depuis plus de 200 épisodes. Le film a également été co-réalisé par le créateur de la série Loren Bouchard et son réalisateur et producteur superviseur de longue date Bernard Derriman et co-écrit par Bouchard et la showrunner Nora Smith.

Ils connaissent la recette du succès par cœur et n’ont pas senti qu’ils avaient besoin de repousser les limites et d’être autre chose pour faire sensation dans les salles. Cela inclut de s’en tenir à son animation 2D signature.

Il y a même quelques numéros de chansons et de danses parsemés. Les chansons sont une étude des contradictions : en quelque sorte atonales, accrocheuses, charmantes et maladroites à la fois. C’est un exploit assez impressionnant. Et pourtant, ils sont si peu nombreux qu’il semble un peu exagéré de commercialiser cela comme une comédie musicale.

Onze saisons plus tard, les personnages ne sont peut-être pas assez omniprésents pour recruter de nouveaux arrivants pour commencer le film. Les Simpsons et South Park étaient sans doute plus connus lorsque leurs films sont sortis. Mais “The Bob’s Burgers Movie” n’est pas non plus impénétrable pour un novice. Comme ce hamburger sans fioritures avec un seul client au bar, cela peut même valoir le risque.

“The Bob’s Burgers Movie”, une sortie des studios du 20e siècle dans les salles vendredi, est classé PG-13 par la Motion Picture Association of America pour “langage et matériel grossier/suggestif”. Durée : 102 minutes. Trois étoiles sur quatre.