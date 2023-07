Review: The Bear Season 2 raconte comment une famille retrouvée nourrit le talent

Pour un spectacle incroyablement concerné par la réalité des cuisines de restaurant — la chaleur, le stress, les cris, les émotions — L’ours est finalement un fantasme, et c’est d’autant plus clair dans la saison deux.

La première saison, qui a trouvé la jeune chef extrêmement talentueuse Carmen « Carmy » Berzatto (Jeremy Allen White) dans sa ville natale de Chicago, qui dirigeait la sandwicherie de son frère Michael (Jon Bernthal), récemment décédé, était en sueur, sale, criante et, comme Helen Rosner l’a écrit. pour le New Yorker, quelque chose d’un conte de fées. Grâce au style de réalisation magnifiquement frénétique qui correspond à la substance de la série, nous avons suivi pendant que Carmy naviguait sur tout, de l’équilibre d’un budget gravement mal géré à l’enseignement d’une mentalité gastronomique à son équipe sceptique (y compris son « cousin » Richie (Ebon Moss-Bachrach) ). Après ces essais, cependant, la saison s’est terminée par un deus ex machina : avant son suicide, Michael avait caché des centaines de milliers de dollars dans des boîtes de tomates, sauvant la boutique et permettant à son jeune frère talentueux d’ouvrir le restaurant haut de gamme de ses rêves. .

Dans sa deuxième saison, L’ours – également le nom du restaurant à venir – est prêt à relever ce défi, et le spectacle s’est déroulé en quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus satisfaisant que sa collaboration complexe de style et de substance. Si la première saison pose la question de ce qu’une équipe ambitieuse, dévouée et inspirée peut faire avec suffisamment d’argent, la deuxième saison a une réponse touchante : nourrir son talent.

Dès le début, Sydney (Ayo Edebiri), le commandant en second de Carmy, est dans une ornière. Ouvrir le restaurant qu’ils veulent ouvrir est tout ce dont elle a toujours rêvé. Mais la liberté vient avec la contrainte de livrer un menu aussi bon qu’ils le souhaitent. Pour les deux chefs, mais surtout pour Sydney, cela signifie une nourriture qui méritera une étoile Michelin. Elle souffle le palais de Carmy avec de la nourriture trop salée; il le jette dans une serviette en papier. Elle essaie à nouveau. Il le recrache à nouveau. Plus près mais pas là. Ils ont besoin d’une réinitialisation, déclare-t-il. Puis il lui dit d’aller manger. Elle suit les commandes, se frayant un chemin à travers les meilleurs restaurants de Chicago – en commençant par un petit-déjeuner sandwich au Kasama (tagalog pour la convivialité) et en visitant les restaurants réputés de la ville comme Avec, Margie’s Candies, Pizza Lobo et Publican Quality Meats) – avant de rassembler ses esprits et essayer un plat de raviolis.

Elle finit par détester ce qu’elle a fait, mais pas avant d’avoir illustré le credo sournois de la deuxième saison de la série : une rêverie compatissante où rien n’est plus important que de nourrir les cadeaux du personnel. Du voyage de Marcus (Lionel Boyce) à Copenhague à l’entrée de Richie dans le monde de la mise en scène à la joie du sourire de Tina (Liza Colón-Zayas) quand Syd en fait son sous-chef, L’ours ne se départit jamais de sa conviction que le talent et l’inspiration sont précieux. Bien qu’il puisse y avoir un stress sur le montant exact à dépenser pour les assiettes ou sur la façon de réussir le test de sécurité incendie, il n’y a jamais de question de savoir si cela vaut la peine de rendre ces personnes meilleures dans ce qu’elles aiment faire.

Aborder l’idée de génie (troublé) n’est pas un territoire étranger pour L’ours. L’émission l’a déjà abordé, principalement dans le contexte de la façon dont les compétences et les aptitudes vont de pair avec une trajectoire ascendante. Carmy est tellement doué qu’il trouve la liberté de sa vie de famille désordonnée pour travailler dans l’un des meilleurs restaurants du pays. Son éclat lui permet de s’évader, même brièvement. Le talent de Carmy est trop grand pour la sandwicherie dont il hérite, et la première saison consiste à savoir s’il peut ou non apprendre à l’exploiter dans ce mode de réussite.

Mais cette saison, l’émission prouve que le talent n’est pas strictement une entreprise individuelle. Pour grandir en tant que personne, il faut une communauté; un travail d’équipe. De Sydney à Marcus en passant par Tina et le célèbre chef Terry (Olivia Colman dans un camée glorieux), la ligne directrice est que toutes ces personnes remarquables ont besoin ou avaient besoin de personnes dans leur vie pour nourrir leurs dons.

C’est évident dans l’épisode « Honeydew », lorsque Carmy et Sydney veulent que Marcus améliore son jeu de chef pâtissier. Malgré les difficultés financières croissantes auxquelles le restaurant est confronté, ils décident sans hésitation de l’envoyer en voyage pour peaufiner ses desserts. La destination est Copenhague, où il dormira sur la même péniche et nourrira le chat invisible que Carmy a fait autrefois, et s’entraînera sous la direction du chef pâtissier glacé et talentueux Luca (Will Poulter), l’un des membres de la cohorte de Carmy.

Luca est ferme mais montre à Marcus comment créer des desserts extrêmement pointilleux, comme une boule de crème glacée si capricieuse qu’elle doit être caressée d’une certaine manière et une gelée de shiso qui se termine finalement dans un « bar Snickers à la menthe ». Le talent de Marcus pour maîtriser la technique impressionne suffisamment Luca pour qu’il raconte à Marcus l’histoire d’un chef (qui peut ou non être Carmy) si bon qu’il a forcé Luca à une révélation douce-amère. D’une part, Luca a réalisé qu’il ne serait jamais le meilleur, et d’autre part, ce chef anonyme l’a en quelque sorte soulagé de la pression qu’il s’imposait, lui permettant d’être le meilleur possible. Luca a trouvé une communauté dans la compétition et s’est rendu compte que le talent n’est pas un jeu à somme nulle où le talent de quelqu’un d’autre annule le vôtre.

Il y a de la place pour tout le monde; le talent inspire et favorise le succès, et Marcus fait partie de ce cercle.

De même, l’équipe envoie Tina à l’école culinaire. Encore une fois, le coût n’est même pas remis en question. Elle s’épanouit, savourant l’opportunité d’améliorer ses compétences. Dans la deuxième saison, initialement gardée, la soif d’amélioration de soi de Tina est l’une de ses caractéristiques déterminantes, tout comme sa loyauté féroce envers Carmy et Syd. Cela rend le petit moment de l’épisode cinq, lorsque Carmy la laisse apporter son couteau à l’école culinaire, se sentir capital. Avec la confiance et les outils de Carmy, Tina file son poisson culinaire avec confiance, un regard déterminé dans les yeux alors que la lame tourne à travers la chair. La coupe est si bonne que son instructeur la félicite.

Même si vous avez du talent, vous avez besoin de quelqu’un qui croit en vous.

Le meilleur épisode de cette saison a Richie mettant en scène une semaine dans le meilleur restaurant du monde à « Forks ». Richie commence par polir des fourches. Il en déteste chaque seconde, convaincu que tout cela n’est qu’une punition exquise et inhabituelle. Ce n’est que lorsque quelqu’un fait remarquer à Richie que pouvoir changer la journée de quelqu’un est vraiment merveilleux, qu’il commence enfin à comprendre qu’il regarde un talent extrême aiguisé avec une discipline extrême.

Quand il voit comment les serveurs du restaurant communiquent comme des soldats parlant en code secret, détaillant les histoires, la vie, les habitudes alimentaires et les allergies des convives, il s’illumine. Regarder Jess (Sarah Ramos) accélérer, comme un chef d’orchestre disant à sa section de cuivres de souffler, le ravit. Le cireur de fourchette autrefois réticent est capable d’identifier la pléthore de sauces du restaurant lors d’un test de goût à l’aveugle.

Il est élevé sur le succès, sur le sentiment qu’il fait partie de cette équipe. Richie veut être la meilleure version de lui-même. Richie veut travailler dans ce restaurant. Mais ce n’est pas comme ça que tout fonctionne.

À la fin de la semaine de Richie, il rencontre le chef Terry (Colman) qui nettoie des champignons, une tâche apparemment subalterne. Après avoir épluché quelques champignons lui-même, il prend un moment pour s’excuser, la remerciant d’avoir rendu service à Carmy. Elle dit que ce n’était en fait pas une faveur ou une punition, mais que Carmy a dit à Terry qu’il croyait en Richie et qu’il était naturellement bon devant la maison. Il ne la laisse pas le voir, mais cela lui réchauffe le cœur. Elle lui dit également qu’il n’est jamais trop tard pour recommencer, qu’elle s’est écrasée et brûlée et qu’elle avait également besoin d’une réinitialisation.

Une pancarte dans sa cuisine indique : « Chaque seconde compte ».

C’est un hommage d’elle à son défunt père et un message que Richie n’oubliera jamais. L’histoire de Terry renvoie également, encore une fois, à l’idée que la grandeur a besoin d’une famille ou d’une communauté pour survivre. Sans son père, sans son personnel, sans les personnes qui l’ont aidée, elle ne serait pas la cheffe la plus titrée du jeu.

Cette idée que les gens qui reconnaissent le talent devraient le favoriser et l’aider à grandir va dans les deux sens. Sydney, Marcus, Tina, Richie et même le chef Terry ont de la chance d’avoir trouvé quelqu’un qui croit en eux. Si vous voulez grandir en tant que personne et perfectionner votre art et ce que vous aimez, vous devez trouver quelqu’un qui croit en vous. Ce n’est pas une coïncidence si la famille biologique de Carmy est décrite comme un obstacle acide et toxique à sa carrière, et que celle qu’il a créée pour son équipe – via son réseau de chefs – est tout le contraire.

Bien sûr, tout cela n’est qu’un fantasme.

Les patrons n’envoient généralement pas leurs employés en Scandinavie pour nourrir leurs âmes et enflammer leur inspiration. Un fantasme où nos emplois nous rendent meilleurs et reconnaissent notre intelligence et notre diligence est encore plus attrayant car nous vivons dans une réalité souffrant d’épuisement professionnel et de la menace du remplacement de l’IA. Le monde de la restauration — comme L’ours tient à nous montrer — est un autre univers. Et même alors, L’ours est plutôt une exception exceptionnelle et non la norme.

Il n’y a aucune garantie que ces personnages feront valoir leur talent ou que leur talent conduira d’une manière ou d’une autre au succès du restaurant Carmy. Cela dépend en fin de compte de l’inconstance d’une industrie cruelle. Mais je ne peux pas m’empêcher d’espérer que ce sera le cas.

Les 10 épisodes de L’ours la saison deux est diffuser sur Hulu.