Review: Pokemon Scarlet et Violet est trop pour le commutateur à gérer

Il existe une règle embêtante dans les jeux Pokémon qui signifie que les Pokémon d’un certain niveau ne vous obéiront de manière cohérente que si vous avez suffisamment de badges de gym. Cela peut conduire à cette expérience vexante : vous savez qu’une bataille de Gym Leader approche, alors vous passez du temps à former votre groupe. Vous faites évoluer votre Pokémon principal, le quart-arrière de votre équipe, et vous le menez au combat.

Malheureusement, vous avez trop envie. Vous avez rendu votre Pokémon trop gros et trop puissant pour votre propre bien, alors il se rebelle contre certaines de vos commandes. Le Pokémon est si puissant que vous parvenez à gagner grâce à lui en suivant juste assez de vos commandes, mais phew c’était fermé.

Ce scénario est une bonne métaphore pour Pokemon Scarlet et Violet, le plus grand Commutateur Nintendo sortie de 2022. C’est sans doute la paire de jeux Pokemon la plus ambitieuse de tous les temps, essayant de fusionner Pokemon avec un Monde ouvert de style Breath of the Wild, mais le développeur de Pokemon, Game Freak, est peut-être devenu trop enthousiaste. Le Switch n’est apparemment pas assez puissant pour gérer la portée de ce que Game Freak envisageait et, par conséquent, le jeu souffre de graves problèmes techniques.

Il semble faible de jaser sur les problèmes de fréquence d’images lorsque l’on parle d’un jeu avec la gravité culturelle de Scarlet et Violet, mais les entraîneurs Pokemon doivent être prévenus : les choses sont sur le point de devenir saccadées. La fréquence d’images peut bégayer dans le meilleur des cas et ralentir lorsque vous vous trouvez dans des zones animées comme les villes. Les citoyens qui habitent ces villes traînent souvent comme une animation en stop-motion, manquant une image sur deux. C’est déjà assez grave pour vous donner envie de passer le moins de temps possible dans ces lieux.

Les décalages de fréquence d’images réguliers sont le plus gros problème technique, mais pas les seuls. Le pop-in est omniprésent. Chaque zone du monde est remplie de Pokémon errants, d’entraîneurs querelleurs et d’objets brillants, mais ceux-ci sont parfois invisibles jusqu’à ce que votre personnage soit à quelques mètres. Ce monde ouvert peut donc sembler clairsemé – malgré le fait qu’il y a une quantité immense de choses à voir et à faire.

C’est vraiment dommage, car Pokemon Scarlet et Violet sont, à bien des égards, les jeux Pokemon principaux les plus excitants depuis des années. (ça ne compte pas Pokémon Légendes : Arceus, un spin-off.) C’est un saut substantiel pour une franchise connue pour ses petits pas. Pokemon Scarlet et Violet sont toujours solides, mais n’ont pas le réglage fin d’un grand de tous les temps.

Comme le Pokémon indiscipliné qui parvient toujours à remporter la victoire pour vous, Pokemon Scarlet et Violet finissent par être nets positifs. Les problèmes techniques ne suffisent pas à déconseiller de jouer à ces jeux. Mais phew… parfois c’est proche.

Le premier monde ouvert de Pokemon

Sur le papier, Scarlet et Violet s’en tiennent à la formule Pokemon qui a fait de la franchise un succès gargantuesque. Il y a huit badges de gym à collectionner, un Elite Four à battre et la version de ce jeu de Team Rocket (Team Star) à déjouer. Pourtant, la façon dont Game Freak aborde ces appareils est admirablement fraîche.

Après avoir traversé le galimatias consistant à dire au revoir à votre mère, à rencontrer le professeur Pokémon local et à choisir votre Pokémon de départ, trois quêtes vous sont confiées : battre les Elite Four ; trouvez et battez cinq Titan Pokemon dispersés dans toute la région; éliminez Team Star en trouvant leurs cinq bases et en battant les leaders à l’intérieur. Les jeux vous aident en plaçant des emplacements pour les gymnases, Titan Pokemon et les bases Team Star sur votre carte de Paldea, la région dans laquelle Scarlet et Violet sont basés. Puis ils disent: “aaaand go.”

Comme Breath of the Wild, le tippy top de tous les mondes ouverts de jeux fantastiques, il n’y a pas de chemin battu. Vous pouvez aller dans n’importe quelle direction et vous attaquer aux tâches dans n’importe quel ordre. Cela fonctionne généralement bien. J’avais de légers problèmes où j’accomplissais des tâches dans le désordre, par exemple en affrontant un boss de Team Star beaucoup plus faible que ceux que j’avais déjà battus, mais le sentiment de liberté en vaut la peine.

Un autre changement fondamental bienvenu est le traitement des Pokémon légendaires. Vous vous connectez rapidement avec le Pokémon sur la boîte de votre jeu – Koraidon pour les joueurs Scarlet, Miraidon pour Violet – gagnant la possibilité de parcourir le monde en roulant sur son dos. Au fur et à mesure que vous progressez, ces Pokémon acquièrent de nouvelles compétences, telles que la capacité de nager, qui vous permettent d’accéder à de nouvelles zones. L’époque où l’on forçait des HM comme Fly et Surf sur votre Pokémon est heureusement révolue depuis longtemps.

Comme c’était le cas avec Sword and Shield, vous n’aurez plus à endurer des combats aléatoires avec Pokemon. Au lieu de cela, les créatures se promènent dans le monde. Vous vous engagez en les rencontrant ou en leur lançant une Pokeball. La mini-carte du jeu vous avertit de tout Pokémon notable qui pourrait se trouver dans la région. Cela enlève une partie de l’exaltation de tomber sur un Pokémon rare par surprise, mais c’est probablement pour le mieux compte tenu de la taille de Paldea. Plus d’exploration, moins d’encerclement de la même pelouse.

J’ai vu la majeure partie de Paldea, une région inspirée par l’Espagne et le Portugal, mais il y a des morceaux importants que je n’ai pas encore visités. Je n’ai pas pu entrer dans l’après-match, donc je ne sais pas ce qu’il y a à explorer là-bas, mais je se sentir comme j’ai beaucoup plus à voir. C’est l’une des meilleures qualités de Scarlet et Violet. Vous avez l’impression de traverser une région interconnectée, vivante et respirante, et qu’il pourrait y avoir une surprise à n’importe quel coin de rue.

Pokemon Scarlet et Violet gagnent assez

Mis à part les problèmes techniques, Game Freak a cloué le monde ouvert. Mais Pokemon Scarlet et Violet introduisent quelques changements moins remarquables. Avant d’affronter un Gym Leader, vous devez passer un Gym Test pour prouver votre valeur. Ces mini-jeux ne sont pas flagrants, mais ils ne sont pas satisfaisants non plus. Ils sont juste là. Une nouvelle fonctionnalité qui permet aux joueurs de prendre d’assaut les bases de Team Star est similaire. Avant d’affronter le chef de la base, vous êtes soumis à un mini-jeu dans lequel vous courez passivement en tant que vos entraîneurs de combat Pokemon dans la base. Encore une fois : Pas le pire, mais pas particulièrement amusant non plus.

Scarlet et Violet mettent également l’accent sur la nourriture et la mode. Chaque nouvelle ville que vous découvrez possède une gamme de magasins qui vendent des vêtements, des produits d’épicerie et de la nourriture. Vous achetez de la nourriture pour donner à vos Pokémon des buffs de statut, ou collectez des ingrédients pour préparer des repas lors de pique-niques dans le monde ouvert. Le jeu n’est pas assez difficile pour vous obliger à améliorer stratégiquement votre Pokémon avec de la nourriture, mais c’est un système dans lequel Game Freak a évidemment mis beaucoup d’efforts. Comme indiqué ci-dessus, cependant, les problèmes de fréquence d’images importants de Scarlet et Violet augmentent le plus dans les zones peuplées – ce qui m’a motivé à éviter les pièges de la vie urbaine.

Pourtant, Game Freak a beaucoup le Jeu partie de Pokemon perfectionnée. Vous savez à quoi vous attendre et c’est surtout un point positif. Comme à chaque génération, certains des nouveaux Pokémon sont fabuleux et d’autres sont remplis – mais collecter des Pokémon et remplir votre Pokedex reste addictif. Il y a une nouvelle couche mince au-dessus du système de combat dans le “phénomène Terastal” de Paldea, qui vous permet de suralimenter un Pokémon en le transformant en une forme cristalline éblouissante, mais le combat Pokémon est toujours un combat Pokémon.

C’est Pokémon. Ça marche.

Malheureusement, les faiblesses des jeux Pokemon sont également toujours présentes. Interagir avec d’autres personnages dans les jeux Pokemon est toujours un frein, avec des tonnes de dialogues secs qui arrêtent de manière fiable l’élan. Maintenant que l’exploration est plus libre et séduisante que jamais, les interactions laborieuses avec les amis et les rivaux induisent des gémissements d’autant plus importants.

Certains des leaders du gymnase sont mignons, mais la grande majorité des personnes que vous rencontrez ont la profondeur des découpes en carton. Le manque de doublage peut rendre les cinématiques presque comiquement inefficaces. Une interaction avec un personnage de rap tombe particulièrement à plat.

Mais, comme pour les jeux précédents, ces frustrations s’atténuent dans la nature. Collectionner des Pokémon est toujours addictif et sentir la brise du vent dans vos cheveux lorsque vous voyagez à travers le monde ouvert est un plaisir – même si une fréquence d’images saccadée rend le vent plus agité que vous ne le souhaiteriez.