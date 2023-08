Review: Peu importe la qualité de Sushmita à Taali, l’authenticité est une question difficile

Sushmita Sen incarne la militante transgenre Gauri Sawant dans Taali, un drame biographique créé par Arjun Singh Baran et Kartik D. Nishandar et réalisé par Ravi Jadhav. Le sang-froid et la vigueur avec lesquels l’acteur principal se glisse dans la peau du personnage complexe méritent des applaudissements sans réserve. Cependant, la série JioCinema en six épisodes, malgré de nombreux éléments admirables, est étrangement inerte.

Le spectacle rassemble les principaux tournants de la vie mouvementée de Gauri Sawant, son éloignement de son policier-père (joué magnifiquement par Nandu Madhav) étant le plus déchirant émotionnellement d’entre eux. Elle doit accepter ses confusions physiologiques et émotionnelles alors qu’elle grandit dans un environnement conservateur qui rend le processus d’autant plus difficile.

Alors que Gauri évolue d’une fille piégée dans le corps d’un garçon en quête d’acceptation à une femme trans affirmée pour déposer une requête devant la Cour suprême de l’Inde pour la reconnaissance de sa communauté en tant que troisième sexe, elle doit affronter des forces ennemies à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du monde. des transgenres. D’un côté, il y a les proxénètes et les tenanciers de maisons closes. De l’autre, les tuteurs autoproclamés ou l’orthodoxie et les personnes en position de pouvoir (l’une de ces personnes, le doyen d’un hôpital, joué par Ananth Mahadevan, fait face au poids de son agression) se dressent sur son chemin.

Il y a beaucoup de drame inhérent au voyage de Gauri vers l’affirmation de son identité de genre. Elle se fait à la fois des amis et des ennemis. Au fur et à mesure que son réseau s’étend et que sa renommée se répand, elle se tourne vers l’activisme visant à garantir les droits légaux des transgenres.

Les détails de l’histoire de Gauri Sawant sont dans le domaine public. Le récit ne semble pas inutile car Taali a pour objectif de faire mieux connaître les aspirations du troisième sexe et de dissiper les idées fausses qui les ont empêchés de la société avec le respect qu’ils méritent en tant que citoyens d’une nation libre.

En termes de viande narrative, il y en a assez dans Taali soutenir les six épisodes, mais où le scénario échoue un peu en ne tentant pas de plonger profondément dans le monde que la communauté transgenre habite et en informant le public de ces aspects de leur vie qui ne sont pas déjà connus (souvent de manière déformée) ou pleinement apprécié.

Nous savons qu’elles sont exploitées sexuellement, maltraitées par la police et d’autres branches de l’administration, et forcées de vivre avec la « stigmatisation » d’être différentes. Un peu de détail concernant leurs compulsions intérieures et les détails de la bataille personnelle et publique de Gauri Sawant pour amener des gens comme elle sur un pied d’égalité avec la population binaire du pays aurait donné à la série une puissance beaucoup plus grande.

Pour être juste, le rôle principal et le réalisateur, travaillant avec un scénario de Kshitij Patwardhan, évitent l’exagération ou toute forme de sensationnalisme en mettant en évidence la nature de la guerre que Gauri Sawant a dû mener au nom d’une communauté poussée à l’extrême. marges. La retenue fonctionne à l’avantage de la série pour la plupart.

Cependant, Taali ne dépasse jamais les facettes évidentes des luttes du protagoniste avec elle-même, sa famille, sa société, sa communauté et les lois du pays. La série traite des grands thèmes qui entourent la réalité d’être différent dans un milieu où la normalité est définie par la majorité cis.

Une question qui se pose forcément surTaali est : n’aurait-il pas été préférable que le rôle central soit joué par un acteur transgenre réel ? Non pas que Susmita Sen soit déplacée – elle dresse un portrait convaincant d’un individu qui a subi une opération de changement de sexe à une époque où c’était encore une procédure très rare en Inde et qui est ensuite devenu la voix de tous les transgenres. Mais peu importe à quel point elle est bonne en tant que Gauri Sawant, l’authenticité absolue est une question difficile ici.

L’épisode d’ouverture de Taali se déroule principalement devant la Cour suprême de l’Inde, où la requête de Gauri est sur le point d’être entendue. Le récit oscille entre le présent et son enfance difficile alors que le spectacle cherche à créer un portrait complet d’une vie remarquable.

Une grande partie de la narration découle d’une conversation que Gauri a avec une journaliste (Maya Rachel McManus) – un dispositif de cadrage qui mène à une série de flashbacks qui révèlent la transformation de Ganesh en Gauri. À l’école. un enseignant demande à Ganesh ce qu’il veut être dans la vie. Le garçon répond : Je veux être mère. Le professeur le fait taire. Les garçons ne peuvent pas être mères, dit-elle. Le désir de Ganesh d’être mère un jour devient un point central de l’évolution de sa personnalité.

Dans une autre scène cruciale, une femme transgenre, Nargis (Sheetal Kale), sort furieuse d’une réunion convoquée par un militant des droits des homosexuels (Ankur Bhatia) parce que Ganesh/Gauri ne leur ressemble pas vraiment. Changez-vous non seulement de l’extérieur mais aussi de l’intérieur, demande Nargis.

Cela fait réfléchir Ganesh. Cela l’oblige à se regarder sous un jour différent et à franchir les prochaines étapes logiques pour se réinventer physiquement. Une poignée de scènes sont consacrées à la transformation, mais la série considère la transition de genre à une distance objective plutôt que de plonger dans ses dimensions psychologiques plus profondes. Cela empêche Taali d’être la série retentissante qu’elle aurait pu être.

Venant de Ravi Jadhav, c’est un peu une surprise. Le réalisateur a l’habitude de créer des valeurs aberrantes qui s’attaquent sans crainte à l’insensibilité sociale, voire à l’opprobre pur et simple, et continuent malgré tout. En fait, Taali prolonge le discours sur le genre dans le premier film de Jadhav, Natarang (2009), à propos d’un Tamashaacteur qui se transforme en nachyaun danseur exagérément féminin, au grand dam de son peuple et de son public.

Dans un film plus récent, Nu(2018) Jadhav a exploré les tribulations d’une femme qui émigre de son village à Mumbai, travaille comme mannequin nue dans une école d’art pour financer l’éducation de son fils et fait face à des complications inévitables. Les protagonistes de Natarang et de Nude étaient des personnages fictifs, mais les deux films traitaient de thèmes fermement ancrés dans les réalités d’une société conservatrice résistante au changement.

L’inspiration réelle pour Taali, une personne incroyablement audacieuse qui a démantelé de nombreux obstacles pour ouvrir la voie à des milliers de ses semblables, aurait dû enthousiasmer Jadhav pour relever la barre de quelques crans. Il fait le contraire. Taali fait des déclarations indéniablement importantes mais d’une manière décevante et prosaïque. L’histoire est puissante, le traitement vanille.