Miroir noirla série d’anthologies tech-dystopiques la mieux conçue de la télévision, est de retour avec une sixième saison, juste à temps pour une nouvelle vague de problèmes horrifiants du monde réel : crashs cryptographiques, violations de données et, le plus urgent, une horde de capitalistes écumant sur le bouche pour remplacer le travail humain par l’IA générative.

Le premier épisode de la saison, « Joan Is Awful », aborde cette tendance à l’automatisation au sein de l’industrie du divertissement en particulier, une préoccupation que la Writers ‘Guild of America (WGA) a protestée par sa grève en cours, avec le Stage Actors ‘ Guild (SAG-AFTRA) s’apprête à les rejoindre. Au cours de la dernière décennie, les streamers ont orienté le développement de l’industrie et les normes de paiement vers des volumes de contenu insoutenables pour les observateurs et des salaires insoutenables pour les écrivains. Désormais, les dirigeants de l’industrie revendiquent également les voix des acteurs, les histoires des écrivains et les données des utilisateurs pour le futur divertissement automatisé. Netflix, le service de streaming qui définit l’industrie et qui diffuse Miroir noir (et surenchérir sur le réseau à l’origine de la série pour ce droit), est l’une des plus grandes cibles de la grève – et Miroir noirLa dernière saison de vise également le streamer.

Miroir noir lance des coups de côté sur Netflix dans quelques épisodes, mais la cible dans « Joan Is Awful » est directe et opportune ; un service au logo rouge distinctif appelé Streamberry utilise un ordinateur quantique scintillant pour transformer une expérience de pensée générative d’IA en programmation télévisée, ruinant des vies en cours de route. Mais alors que l’épisode fait un travail humoristiquement vivant (et étoilé) en imaginant un avenir où la vie de n’importe qui pourrait devenir IP pour la télévision de prestige, et le visage de n’importe quel acteur (et les parties moins prêtes pour les heures de grande écoute) pourrait être contracté comme marionnette numérique, la flèche habituellement incisive de la série manque finalement le cœur du problème. « Quamputer » de Streamberry, comme la machine AI est nommée, est responsable des catastrophes de l’épisode, et la destruction de son spectacle de lumière magique donne une fin heureuse. Dans la véritable histoire de l’IA, cependant, les méchants sont des machines humaines et non miraculeuses – c’est exactement pourquoi tant d’écrivains et d’acteurs comptent sur l’action collective pour faire la différence.

L’épisode, écrit par Miroir noir créateur Charlie Brooker, évite le fait que ce sont les dirigeants de l’industrie de la technologie, des médias et du divertissement qui choisissent un Miroir noir-esque avenir pour nous tous, pas un ordinateur sans visage. Toute conclusion satisfaisante à cette préoccupation sera le résultat d’une transformation humaine et non technologique.

Dans « Joan est horrible », Joan (Ruisseau de Schitt‘s Annie Murphy) découvre qu’elle est devenue le personnage principal de la journée en gros: Streamberry a créé une émission basée sur sa vie, mettant en vedette une Salma Hayek générée par l’IA (jouée par le vrai Hayek), dont la société a contracté la ressemblance avec le actrice. Chaque épisode est diffusé peu de temps après la vraie journée de Joan, transformant ses secrets en points d’intrigue et ses erreurs en lignes de rire. En conséquence, la vie de Joan s’effondre et elle tente d’attirer l’attention de Hayek afin qu’ils puissent tirer parti du pouvoir de la star pour arrêter la série.

Cela fonctionne, jusqu’à un certain point : après que Joan ait fait une scène dégoûtante que la version numérique de Hayek est obligée de répéter, Hayek ordonne à son avocat de la faire sortir du contrat Streamberry. Mais l’accord de la star est à toute épreuve (page 39, paragraphe 8 inclut tous les actes jusqu’à et « au-delà de la défécation »), tout comme les conditions d’utilisation qui ont permis à Streamberry de créer du contenu à partir des événements de la vie de Joan en premier lieu. Si cette histoire est un polar, les avocats et les dirigeants de l’entreprise ont du sang sur les mains, mais ils restent hors écran. Il n’y a rien d’avant-gardiste dans un pacte avec le diable. (En fait, le dernier épisode de la saison, « Demon 79 », qui se déroule à la fin des années 1970, commence avec ce contrat biblique.) Miroir noir obtient cette partie droite.

Lorsque Joan et Salma Hayek arrivent au siège social de Streamberry, elles pénètrent dans la salle informatique, où un «Quamputer» ou ordinateur quantique magnifiquement stylisé et de la taille d’Apple, dirige le spectacle. Joan attrape une hache pratique pour écraser l’ordinateur, et Mona Javadi (Leila Farzad), PDG de Streamberry à col roulé, demande grâce pour les vies artificielles et les émissions qui s’évaporeraient sans la poussière de fée de la machine. (« Nous ne savons pas comment ça marche ! » crie-t-elle. « C’est fondamentalement magique ! ») Joan détruit quand même la machine, se libérant ainsi que tous les Joans générés qu’elle contient.

En sautant quelques rebondissements, l’épisode se termine avec Joan dans un nouveau travail et une nouvelle vie, se contentant de comprendre comment être le protagoniste d’une histoire beaucoup plus petite. C’est une conclusion pleine d’espoir et humaine, dans la lignée du reste de la nouvelle saison de Miroir noirqui donne l’impression indubitable que Charlie Brooker en a autant marre d’écrire sur le sombre reflet de la technologie que nous autres d’y vivre.

Mais qu’en est-il de ce PDG de Streamberry ? Qu’en est-il du système qui l’obligeait à déléguer la créativité aux uns et aux zéros ? Dans l’épisode, Javadi dit à un journaliste intimidé que la machine préfère les histoires négatives aux histoires positives pour un engagement plus élevé. Mais qui a appuyé sur le bouton pour opérationnaliser cette stratégie dans « Joan Is Awful » ? (Nous savons qui a fait un choix étrangement similaire dans le monde réel : les dirigeants de Facebook et de Twitter.) Brooker a déclaré qu’en matière d’IA, « vous ne pouvez pas remettre le génie dans la bouteille ». Dans « Joan Is Awful », casser une iBottle en verre semble résoudre le problème. La PDG fictive et d’autres comme elle ne vont-elles pas reconstruire la même technologie avec les mêmes objectifs pour les mêmes clients payants ? L’IA est faite de personnes. Alors, pourquoi les gens au pouvoir sont-ils laissés pour compte ?

Dans la vraie vie, le mouvement vers l’IA n’a pas été déclenché par une découverte technologique fortuite comme un « Quamputer », et il n’a pas non plus été découragé par un seul point de défaillance. Les entreprises et les instituts de recherche travaillent sur l’apprentissage automatique et les grands modèles de langage depuis des décennies, et la décision d’investir plus d’argent dans le développement de l’IA est une décision commerciale. Le pari est que l’IA augmentera la productivité, fera évoluer les marchés et réduira suffisamment les coûts pour justifier environ 154 milliards de dollars de dépenses mondiales en IA d’ici la fin de 2023. L’éminent chercheur en IA Timnit Gebru a qualifié l’engouement actuel pour l’IA de « ruée vers l’or » et a fait valoir que l’industrie avait besoin d’une meilleure réglementation pour échapper au contrôle du « profit » qui alimente le développement. Une machine capable de générer du contenu personnalisé pour chaque personne sur la planète n’est pas magique ; c’est ce qui se passe lorsque le progrès technologique rencontre le capitalisme en phase avancée. Mais Miroir noir« Joan Is Awful » est inhabituellement silencieux sur cette distinction.

Bien sûr, Charlie Brooker ne peut pas résoudre le capitalisme. Une émission à gros budget payée et hébergée par le deuxième plus grand service de streaming aux États-Unis ne peut pas faire tomber l’IA générative ou offrir une victoire aux syndicats de l’industrie du divertissement. Mais l’art populaire joue un rôle essentiel dans la conversation culturelle sur la technologie et ses marionnettistes trop humains. Depuis plus d’une décennie, Miroir noir a été l’un de nos critiques les plus virulents du côté obscur de l’innovation, suscitant des discussions sur l’influence de la technologie sur la politique, les industries créatives, la vie privée et les lignes morales changeantes de la société. À travers Miroir noirLes portraits dessinés avec sensibilité de personnes et de relations piégées dans des crises de foi, le titre de l’émission – une référence à la façon dont un écran, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur ou d’une télévision, semble en position éteinte – est même devenu un raccourci culturel pour la sensation troublante de vivre dans un avenir pas tout à fait conçu pour les réalités plus complexes de la condition humaine.

Depuis la première diffusion de l’émission en 2011, l’industrie technologique n’a fait que gagner en puissance et en influence, car les entreprises intègrent encore plus profondément la technologie dans notre culture et notre économie. (Pour le contexte, Uber a été lancé en 2011, Zoom en 2012, Doordash en 2013. Apple a sorti l’iPad en 2015 et Google a sorti Google Home en 2016.)

Aujourd’hui, l’IA est peut-être la préoccupation la plus urgente de l’industrie, mais pas parce que la singularité est en route, comme le préviennent de nombreux leaders d’opinion de l’IA. Murphy, qui incarne Joan dans « Joan Is Awful », a récemment déclaré que cela « lui faisait mal aux tripes » que « nous sommes en vie à une époque où les gens doivent demander et mendier pour leur travail… pour ne pas être remplacés par des ordinateurs ». C’est la mendicité qui est tordue, pas les ordinateurs. Et ce sont les humains qui entendent ces supplications qui tournent le couteau. C’est un Miroir noir conte si jamais j’en ai entendu un.