Review: Expected Goals de Rory Smith explore la relation du football avec les données – du scepticisme à la mise en œuvre à grande échelle

Expected Goals retrace la grande révolution des données du football, en se concentrant en particulier sur le passage moderne aux outils analytiques de plus en plus utilisés par les clubs et les analystes.

Écrit par Le New York Times’ correspondant en chef du football, Rory Smith, le livre offre un aperçu frais et très divertissant du monde souvent fascinant du football et des données.

Dans le jeu d’aujourd’hui, de nombreux clubs paient des statisticiens d’énormes sommes d’argent pour (espérons-le) leur donner un avantage en matière de marché des transferts ou d’analyse des performances des joueurs.

Le livre de 2003 de Michael Lewis, Moneyball, qui montrait comment l’analytique transformait le baseball, a d’abord inspiré certains chefs du football à abandonner « l’instinct viscéral » et à se tourner vers un modèle de recrutement de joueurs plus éclairé.

Les soupçons subsistaient, cependant, et certaines histoires dans Expected Goals en témoignent: le conseil d’Hendrik Almstadt à Arsenal d’acheter le jeune Kevin De Bruyne est tombé dans l’oreille d’un sourd – le Belge s’est rapidement retrouvé à Chelsea, avant qu’un passage à Wolfsburg n’incite Manchester City à le signer. pour plus de 50 millions de livres sterling.

Mais la gloire de Liverpool en Ligue des champions et en Premier League sous Jurgen Klopp a été aidée par l’approche de pointe déployée par leur « comité de transfert », qui a lancé l’arrivée de Roberto Firmino en 2015. Après sept saisons à Anfield, le Brésilien devrait partir gratuitement en l’été, bien que sa valeur globale pour le club à cette époque ait été d’un très bon rapport qualité-prix.

Les clubs qui « font » un Moneyball (trouver des joueurs sous-estimés) incluent Brighton, qui place le stock dans une approche du jeu basée sur les statistiques, grâce au propriétaire Tony Bloom. L’ancien professionnel du poker a été félicité pour sa gestion du club de la côte sud ces dernières années, sa propre expérience dans les données aidant à propulser Brighton vers une position de consolidation en Premier League.

Brentford, Bayern Munich et RB Leipzig sont également présents, avec leurs approches des données découvertes pour déterminer comment ils parviennent à dénicher de nouveaux joueurs, à définir des tactiques radicales et à tracer leur chemin vers la gloire.