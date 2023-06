Review: Elemental de Pixar brouille son histoire, mais il a l’air incroyable

Je ne veux pas ressembler à une personne âgée, mais le Pixar de ma jeunesse me manque – le studio incontournable qui a produit des films astucieux et amusants pour les enfants et les adultes. et avait une endurance culturelle. (Histoire de jouet est sorti en 1995, peu après mon 12e anniversaire, mais je n’étais pas trop grand pour l’aimer quand ma grand-mère m’a emmené le voir.) Un nouveau film Pixar était assez un événement dans ma vie pour que mon mari et Moi, adultes adultes, je me sentais parfaitement à l’aise de me présenter pour voir Ratatouille non accompagnés d’enfants. Mur-E raté de peu mon scrutin Sight & Sound l’année dernière.

En 2006, Disney a acquis Pixar, et à côté d’autres facteurs malheureux, la réputation « à ne pas manquer » a lentement décliné, avec des ratés relatifs comme Le Bon dinosaure, les moins aimés Voitures séries (au moins parmi les parents de leur public cible), et Année-lumière (tu veux te sentir vieux ? Année-lumière est sorti il ​​y a moins d’un an) ternissant l’éclat. Honnêtement, ça va – tout le monde a des sautes et des ratés – mais Disney, pour une raison quelconque, a décidé de pousser la meilleure offre récente de Pixar, Devenir rouge, directement à Disney + sans option théâtrale, probablement dans un enthousiasme désormais refroidissant pour le streaming. (Âme et Lucas est également allé directement au streaming, mais au plus fort de la pandémie, avec d’autres préoccupations à cœur.)

Quoi qu’il en soit, tout cela nous amène à Élémentaire. Pour un nerd géant (moi), un film mettant en vedette les quatre éléments anciens – la terre, l’air, le feu et l’eau – avait l’air bizarre, courageux et génial, alors les espoirs étaient grands. Vous vous attendez peut-être (et je m’attendais à moitié à écrire) à un soliloque sur Platon et Hippocrate et quoi que ce soit ici, mais Élémentaire ne nous donne pas ça. Pour les anciens, les éléments étaient un moyen d’expliquer toute l’existence au moyen de quatre principes fondamentaux, des substances simples qui rendraient plus lisible la complexité du monde naturel. Pour le réalisateur Peter Sohn, les quatre éléments ne sont vraiment qu’un moyen de construire un petit univers imaginatif dans lequel jouer, et je veux dire, je ne peux pas lui en vouloir. Pas besoin d’entraîner les présocratiques pour plaire moi.

Je suis un peu déçu, cependant, par le sentiment que Élémentaire est sous-développé, à la fois selon les normes d’histoire de Pixar et les normes de films beaucoup moins exigeants. C’est en partie l’histoire d’une famille d’immigrants – une famille de pompiers, pour être précis, les Lumens, qui déménagent dans la grande ville à la recherche d’une vie meilleure pour leur enfant de feu Ember (Leah Lewis). Dans cette ville, l’eau, la terre et l’air vivent dans la métropole centrale brillante et fantaisiste, tandis que les pompiers sont relégués dans un arrondissement extérieur, loin d’où ils pourraient causer des dommages. Là-bas, les Lumens ouvrent une boutique où ils vendent des collations et d’autres produits spécifiques au feu. Ember est élevée en travaillant dans le magasin et ses parents lui disent que ce sera le sien un jour.

Alors qu’elle approche de la crête de l’âge adulte, elle rencontre Wade Ripple ( Mamoudou Athie ), un homme de l’eau qui se retrouve accidentellement dans le magasin à la suite de quelques mésaventures, et ils tombent amoureux. À partir de là, c’est une sorte de Roméo et Juliette, mais il y a aussi une aventure pour sauver le magasin de la fermeture, et aussi trouver une fuite dans la ville, et aussi apprendre à risquer l’amour en combinant des éléments et – eh bien, honnêtement, ça devient un peu confus, et j’ai commencé à perdre de vue ce qui se passait.

La force de l’histoire de Pixar a toujours été d’aider le public à traiter des sentiments profondément poignants et mélancoliques à propos du monde – la tristesse, la perte, la peur de l’abandon, même la nature de l’âme. Ce sont des questions importantes que de nombreux fournisseurs contemporains de divertissement pour enfants ignorent (on a l’impression que la plupart des autres films pour enfants traitent soit de «l’amitié», soit de «être soi-même»). Avec une histoire basée sur les quatre éléments, vous pouvez imaginer, par exemple, une exploration consistant à essayer de prendre les phénomènes les plus effrayants du monde et à leur injecter de l’émerveillement et de la crainte. Dans sa confusion, Élémentaire feintes dans quelques directions – ambivalence sur les objectifs de vos parents pour vous, l’expérience des immigrants de deuxième génération, préjugés contre les personnes qui ne vous ressemblent pas – mais rien n’atterrit tout à fait en toute sécurité parce qu’il n’est pas complètement développé.

Encore Élémentaire n’est pas un échec complet. C’est une histoire originale, d’une part, et venant de Disney, ce n’est pas rien. La meilleure chose à propos Élémentaire – et, puisque les films sont un support principalement visuel, c’est une très bonne chose en effet – c’est qu’il a l’air incroyable. L’équipe de Pixar parvient en quelque sorte à rendre une flamme d’aspect réaliste qui est aussi clairement un dessin animé, en quelque sorte un être avec des émotions allant de la rage à l’amour en passant par la peur, tout en étant également dans le même cadre représentant de l’eau qui se précipite si réaliste que j’ai commencé à me demander s’ils avaient tiré de l’eau réelle à la place.

Les artistes humains de Pixar sont un exemple parfait de ce que signifie la combinaison de l’art et de la technologie, et ils suscitent un véritable émerveillement de la part de leur public depuis trois décennies. Ce qu’ils font, cependant, n’est pas un simple spectacle; c’est créer un espace dans lequel l’imagination peut jouer, finement rendue et détaillée. Je n’oublierai jamais d’avoir assisté au spectacle « Pixar : 20 ans d’animation » au Musée d’art moderne de New York en 2006 et d’avoir été subjugué par le talent artistique exposé. Pixar devient rarement gadget; au lieu de cela, ils s’efforcent de créer des histoires, des personnages et des expériences (émotions, éléments, âmes, souvenirs) qui sont mieux conçus grâce à une animation soignée.

C’est pourquoi je suis parti Élémentaire avec un sourire sur mon visage. Un film sans images (ou avec de mauvaises images que vous pouvez éviter en regardant votre téléphone) pourrait tout aussi bien être un long podcast. Il y a clairement un bras de fer à l’intérieur de Pixar; Je ne sais pas comment ça va finir. Mais les attentes qu’ils ont fixées à plusieurs générations de spectateurs quant à ce à quoi un grand film peut ressembler – même un film, oui, pour les enfants – n’ont pas de prix, et nous avons eu la chance de les avoir.

Élémentaire sort en salles le 16 juin.