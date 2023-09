Rêvez et écrivez sur la Costa Brava | Divertissement | L’impression des États-Unis

Le paradis existe, c’est bien connu de ceux qui connaissent certains coins cachés de la Costa Brava. L’un d’eux est le domaine de Sanià que l’homme d’affaires et leader du CEOE et du COE Carlos Ferrer Salat a acheté en 1973. Une belle et austère maison blanche domine parmi les pins une falaise spectaculaire et une crique, près de la plage de Castell.

Dans ce bâtiment et dans une cabane voisine, tous deux entièrement réhabilités et rénovés, ils pourront résider, s’inspirer et écrire à loisir et en toute tranquillité pendant un mois, par équipes de quatre, auteurs du monde entier, entièrement invités. par la Fondation Finestres.



Le domaine Sanià, dans la municipalité de Palamós FINESTRES

Cette expérience de résidence littéraire avec son propre espace a des précédents dans des pays comme les États-Unis – entre autres, la célèbre Maison Ledig –, l’Italie et l’Allemagne, avec une longue tradition de mécénat culturel, mais il n’y a guère d’initiatives similaires en Espagne : soulignons le Gala de la Fondation Antonio Córdoba ou, à plus petite échelle, le Faber de l’Institut Ramon Llull, dans un hôtel d’Olot.

Le promoteur de celui inauguré sur la Costa Brava est l’homme d’affaires Sergi Ferrer-Salat, qui avant-hier a expliqué sur place son objectif.

⁄ Sergi Ferrer-Salat pratique une philanthropie « systémique et transformatrice » qui vise à corriger les déséquilibres

Actuel propriétaire du groupe pharmaceutique Ferrer Internacional, qui emploie près de 2 000 personnes et compte Gelocatil parmi ses produits, il pratique une philanthropie « systémique et transformatrice », selon ses propres termes, en consacrant 50 % des bénéfices de l’entreprise au mécénat de projets : le Ferrer-Salat Musical Fondation; un espace de nutrition et de durabilité qui sert 4 200 repas par jour à des personnes dans le besoin à travers 53 centres catalans, à partir de ses propres cultures biologiques ; et la Fondation Finestres, pour les thèmes littéraires.



Image de la façade de la maison FINESTRES

Ferrer-Salat est un bon lecteur, il croit au pouvoir transformateur « infini » de la lecture – il l’a déjà expliqué lors du Forum Edita 2021 – et avant-hier, dans sa présentation, il a évoqué l’impact que la pensée critique fonctionne de telle manière. comme ressort silencieux de Rachel Carson, les essais de Noam Chomsky et son intérêt actuel pour des auteurs comme Thomas Piketty.

« Pour moi, le livre a toujours été une source d’inspiration infinie pour prendre conscience », a-t-il déclaré. « Conscience de la chance qu’ont eu certains d’entre nous de naître là où ils sont nés, dans un environnement familial et social privilégié, et de notre dépendance à l’égard d’une nature que nous sommes incapables de respecter. »

Il considère que « pour corriger les déséquilibres provoqués par un néolibéralisme prédateur, la solution est une répartition plus équitable des richesses ».



Intérieur de la résidence SV



Vue depuis le premier étage FINESTRES

Ferrer-Salat tire le nom de sa fondation littéraire (en catalan, « fenêtres ») d’une citation de Julien Green : « Un livre est une fenêtre par laquelle on s’échappe. » Mais même si cela n’a pas été pris en compte, José ou Josep Finestres était également professeur à l’Université de Cervera ; un humaniste catalan du XVIIIe siècle aux intérêts très universels dont la référence n’est pas non plus superflue.

La Fondation Finestres possède deux librairies de référence dans la rue Diputació et en ouvrira une nouvelle l’année prochaine à Palamós, là où se trouvait l’ancienne librairie Gavina.

Conformément à ses propres postulats, Ferrer-Salat a également décidé d’ouvrir la ferme familiale, où il a passé de nombreux étés durant son enfance et qui est aujourd’hui sa propriété, « mais elle a été très peu utilisée », par les créateurs.

Le Colombien Nicolás Botero, fort d’une expérience italienne aux côtés de la comtesse Beatrice von Rezzori, à la Fondation Santa Maddalena, est chargé de diriger son fonctionnement.

Les auteurs sélectionnés – par appel ouvert, bourses et prix Finestres ou sur invitation directe, en plus de pouvoir cultiver « l’imagination, la pensée et l’échange culturel », apprécieront les menus, « préparés de manière saine et équilibrée » par le chef. Ariadna Julian.

Une équipe de cinq personnes est en charge de la gestion quotidienne de cette construction blanche, que les responsables assimilent à « une page blanche ».

Pendant la période d’essai, Irene Solà, Marcos Giralt Torrente, Gabriel Ventura, Leila Guerriero et Elif Batuman sont passés par là, et Mariana Enriquez, Kae Tempest et Irene Pujades, entre autres, le feront bientôt.

Cette maison construite dans les années 1930 était l’une des trois enclaves de la Costa Brava qui ont accueilli Truman Capote au moment où il écrivait À sang froid (séjour recréé par Màrius Carol dans son roman L’homme au pyjama en soie et ajoute à la mythologie d’une région qui comprend également le célèbre Mas Juny de Josep Maria Sert.

Oui, le Paradis -littéraire- existe, et est désormais à la portée de quarante-quatre créateurs chanceux par an, qu’on envie déjà d’avance.