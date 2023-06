Rêves mortels : la saison record de l’Everest parmi les plus dangereuses

Une combinaison de conditions météorologiques extrêmes, de mesures de sécurité et d’alpinistes étrangers inexpérimentés et « impatients » a abouti à l’une des saisons d’alpinisme les plus meurtrières de l’Everest.

Les guides coriaces disent que la montagne était la plus froide qu’ils aient jamais connue, avec des températures glaciales bien inférieures à la normale, ajoutant au danger.

Gravir l’Everest est toujours dangereux, mais les organisateurs de l’expédition ont averti qu’une combinaison de conditions météorologiques extrêmes, de mesures de sécurité et d’alpinistes étrangers inexpérimentés et « impatients » a entraîné l’une des saisons d’alpinisme les plus meurtrières du sommet.

Alors que les dernières équipes de recherche et de sauvetage raccrochent leurs bottes et que la ville de tentes du camp de base fait ses bagages pour l’année, des grimpeurs experts affirment que plusieurs des 17 personnes tuées ou disparues et présumées mortes cette saison auraient pu éviter la catastrophe.

« Cette saison a été très mauvaise dans l’ensemble », a déclaré l’organisateur de l’expédition Mingma Gyalje Sherpa, d’Imagine Nepal Trek and Expedition, dont l’équipe était chargée d’ouvrir la route vers le sommet.

« La principale raison est que le temps était extrêmement froid… mais il y avait aussi de la négligence. »

Des nombres de décès plus élevés ont été enregistrés au cours des saisons passées, mais ces bilans comprenaient plusieurs morts lors de catastrophes uniques à grande échelle.

En 2014, 16 guides népalais ont été tués par une avalanche, l’escalade étant fermée pour la saison suivante.

La saison la plus meurtrière a eu lieu en 2015, lorsqu’au moins 18 personnes sont mortes dans un tremblement de terre qui a également tué près de 9 000 personnes à travers le Népal.

Cette saison, 12 personnes sont décédées et cinq autres sont portées disparues.

Dix d’entre eux étaient des étrangers, le bilan le plus élevé jamais enregistré, ainsi que sept Népalais : des guides, des ouvriers de montagne et un alpiniste.

Environ cinq alpinistes meurent chaque année sur les chemins privés d’oxygène menant au sommet glacé de 8 849 mètres.

Certains disent que trop d’alpinistes étrangers sont mal préparés pour ce qui reste un test majeur pour le corps et l’esprit.

Le Népal a délivré un record de 478 permis pour des clients étrangers cette saison, avec environ 600 grimpeurs et guides atteignant le sommet, ce qui a incité certains à suggérer qu’il était nécessaire de réduire les effectifs.

Moins 40 degrés

Les guides coriaces disent que la montagne était la plus froide qu’ils aient jamais connue, avec des températures glaciales bien inférieures à la normale, ajoutant au danger.

« Il devait déjà faire chaud, environ moins 28 degrés Celsius », a déclaré Mingma Gyalje Sherpa.

« Cette année, il faisait même moins 40 degrés. »

Le changement climatique modifie considérablement les conditions météorologiques et provoque des fluctuations extrêmes de température, mais les scientifiques mettent en garde contre le fait de lier des événements individuels directement au réchauffement climatique sans preuve.

Trois membres de l’équipe d’ouverture de route de Mingma Gyalje Sherpa – Dawa Tseri, Pemba Tenzing et Lakpa Rita Sherpa – sont morts après avoir déposé des cordes au camp 2 lorsqu’un bloc de glace sérac est tombé et les a enterrés dans la cascade de glace de Khumbu.

Au fur et à mesure que la saison avançait, de plus en plus d’alpinistes sont morts ou ont été portés disparus dans les hauteurs glacées.

Plusieurs autres ont souffert d’engelures et d’infections liées à un œdème pulmonaire de haute altitude, lorsque du liquide s’accumule dans les espaces aériens des poumons.

Mingma Gyalje Sherpa a déclaré que le temps glacial et les vents violents signifiaient que de nombreux guides et porteurs népalais souffraient d’engelures au début de la saison.

Cela a eu des répercussions, notamment pour l’équipement des camps d’altitude.

« Cela signifiait que le camp 4 n’était pas suffisamment préparé et que tous les ravitaillements n’y étaient pas parvenus… mais les clients étaient impatients et l’escalade a commencé », a-t-il déclaré.

Il ajouta:

Je pense que certaines des victimes auraient pu être évitées si toutes les fournitures étaient là.

La croissance rapide de l’industrie de l’escalade a créé une concurrence féroce entre les entreprises pour les affaires, faisant également craindre que certaines prennent des raccourcis en matière de sécurité.

Lukas Furtenbach, de la société autrichienne Furtenbach Adventures, a déclaré que la majorité des décès auraient pu être évités « avec des normes de sécurité obligatoires ».

« Ces accidents ont tous un schéma similaire », a déclaré Furtenbach.

« Cela, combiné au fait que des bouteilles d’oxygène ont été volées à plusieurs équipes, dont la nôtre, montre l’un des principaux problèmes de cette saison – la logistique de l’oxygène et les normes de sécurité. »

« Surmené »

De nombreux grimpeurs ont abandonné cette saison, même après avoir payé 11 000 $ non remboursables pour un permis et au moins 30 000 $ de plus pour l’expédition.

Dawa Steven Sherpa de l’organisateur de l’expédition Asian Trekking a déclaré :

Cela a ébranlé la confiance des gens. Lorsque vous continuez à voir des gens tomber malades, devoir être secourus ou des corps être abattus, même le grimpeur le plus en forme a des doutes.

Mais la saison a pesé plus lourd sur les guides népalais, généralement des sherpas ethniques des vallées autour de l’Everest, qui sont considérés comme l’épine dorsale de l’industrie de l’escalade et supportent d’énormes risques pour transporter l’équipement et la nourriture, réparer les cordes et réparer les échelles.

Le besoin accru de sauvetages a également exigé plus de personnel.

Le guide de montagne Gelje Sherpa, 30 ans, a fait la une des journaux après avoir abandonné la tentative de son client sur l’Everest de sauver un alpiniste malaisien de la « zone de la mort » au-dessus de 8 000 mètres, le portant sur le dos alors qu’il ne pouvait pas être traîné.

« Cela a été une année épuisante émotionnellement et physiquement pour les Sherpas », a déclaré Dawa Steven Sherpa.

« Certains sont partis, beaucoup étaient blessés, ce qui signifiait que ceux qui étaient encore sur la montagne étaient surmenés. Tout le monde était épuisé. »