Rêves lucides augmentés grâce aux signaux sensoriels

Résumé: Une nouvelle étude montre qu’une application de rêve lucide, utilisant la méthode appelée Targeted Lucidity Reactivation (TLR), peut augmenter la fréquence des rêves lucides de 0,74 à 2,11 rêves par semaine. Cette recherche a démontré que les signaux sensoriels délivrés pendant le sommeil amélioraient considérablement la conscience des rêves, les participants signalant une amélioration de leur état émotionnel après des rêves lucides. L’application combine un entraînement avant le sommeil avec des signaux auditifs, ce qui est prometteur pour une amélioration personnelle basée sur le sommeil.

Faits clés :

La fréquence des rêves lucides a triplé grâce aux signaux sonores de l’application.

Les signaux sensoriels aident à accroître la conscience pendant les rêves, favorisant ainsi le contrôle des rêves.

Les rêves lucides sont liés à une amélioration de l’humeur et à une diminution du stress le lendemain.

Source: Université du Nord-Ouest

Les applications de rêve lucide gagnent en popularité à mesure que l’intérêt pour l’optimisation du sommeil pour l’auto-amélioration et une meilleure santé augmente. Si jamais vous faites un rêve en sachant que vous rêvez, c’est ce qu’on appelle un rêve lucide.

À ce jour, l’efficacité d’une méthode de rêve lucide à domicile combinant un entraînement avant le sommeil et des signaux sensoriels n’a pas été systématiquement testée.

Une nouvelle étude menée par des neuroscientifiques de l’Université Northwestern est la première à fournir la preuve que cette méthode, connue sous le nom de réactivation ciblée de la lucidité (TLR), peut être efficace avec des exigences techniques minimales.

En adaptant la méthode TLR précédemment utilisée dans le laboratoire du sommeil de Ken Paller à Northwestern, l’équipe a mené des recherches à l’aide d’une application pour smartphone qui relie la stimulation sensorielle à un état d’esprit lucide.

Cette recherche offre de nouvelles preuves que la méthode TLR fonctionne à son niveau le plus élémentaire. Les participants à l’étude se sont améliorés en utilisant l’application jusqu’à atteindre une moyenne de 2,11 rêves lucides par semaine, contre une moyenne de 0,74 rêves lucides la semaine précédente.

« Il s’agit d’une augmentation spectaculaire, car même un rêve lucide par semaine est considéré comme une somme considérable pour la plupart des rêveurs lucides », a déclaré Karen Konkoly, chercheuse postdoctorale en psychologie à Northwestern.

« Le but de cette ligne de recherche était de découvrir combien de rêves lucides nous pouvions évoquer avec un simple smartphone, et d’établir une base de facilité et d’accès pour les gens », a déclaré Konkoly.

L’étude est également la première à inclure un groupe témoin pour tester l’efficacité de l’approche en deux parties du TLR. La première partie est une formation pré-sommeil dispensée via l’application. La deuxième partie consiste à réactiver la lucidité avec un signal sonore pendant le sommeil.

À l’insu des membres du groupe témoin, ils n’ont reçu aucun son ou un signal sonore différent pendant le sommeil plutôt que celui utilisé lors de l’entraînement.

L’auteur principal de l’étude est Paller, titulaire de la chaire James Padilla en arts et sciences du département de psychologie de Northwestern, qui a reçu plus tôt ce mois-ci le prix Pioneer du directeur des National Institutes of Health (NIH), dans le cadre du programme High-Risk, High-Reward du NIH. Programme de recherche.

Parmi les autres co-auteurs de l’étude figurent Nathan Whitmore, Remington Mallett et Christopher Mazurek, qui ont également travaillé au département de psychologie de Northwestern.

Comment l’étude a été réalisée

Les 19 participants qui ont réalisé la première expérience répondaient chacun aux critères suivants : posséder un téléphone Android, dormir au moins 7 à 8 heures par nuit et s’attendre à pouvoir se rendormir s’ils étaient réveillés dans les deux dernières heures de la nuit.

Avant de dormir, les participants ont d’abord testé le volume de l’application pour s’assurer que les signaux sensoriels étaient audibles lorsque leur téléphone était placé face contre terre près de leur oreiller, mais pas si forts qu’ils pourraient les réveiller.

L’application proposait aux participants un entraînement nocturne avant de dormir, comprenant un signal sonore et des instructions pour devenir lucides en prenant conscience de leur état physique, mental et émotionnel, ainsi que des détails de leur environnement.

Si le participant se réveillait, il répondait à une invite sur son téléphone lui demandant si le signal sonore le réveillait. Ils ont également rempli un journal de rêves nocturnes.

Pour déterminer si le rêve lucide résultait du TLR plutôt que de simples attentes ou de perturbations du sommeil, une deuxième expérience a été menée auprès d’un groupe de 120 utilisateurs de l’application. Dans cette expérience, tous les participants ont reçu l’entraînement nocturne, mais une nuit sur deux, les participants témoins ont reçu un signal sonore factice ou aucun signal sonore pendant leur sommeil.

La première nuit de l’expérience, lorsque tout le monde a reçu le véritable signal, 17 % des participants ont fait des rêves lucides. La deuxième nuit, ceux qui ont reçu le signal réel ont de nouveau maintenu ce taux de rêves lucides, alors que seulement 5 % des participants témoins ont fait des rêves lucides.

Des preuves supplémentaires de lucidité ont été fournies dans les journaux de rêves des participants. Un participant qui a reçu le signal et est resté endormi a décrit un rêve dans lequel il était au bureau et a remarqué que d’autres réagissaient à un son et essayaient de comprendre de quoi il s’agissait. Un autre a décrit avoir été dans les vestiaires à son travail de sauveteur et être de plus en plus frustré alors qu’il cherchait la source d’un son, jusqu’à ce qu’il réalise que c’était le signal.

Conséquences

« Modifier le sommeil ouvre la porte aux gens pour changer leurs rêves », a déclaré Paller. « Nous adoptons une approche d’ingénierie du sommeil pour utiliser le sommeil à des fins personnelles, pour mettre en pratique des compétences, résoudre des problèmes et pour une croissance spirituelle et personnelle. »

En effet, les premières preuves montrent que le rêve lucide peut influencer positivement l’humeur d’une personne le lendemain.

« Certaines études ont montré que le lendemain d’un rêve lucide, les gens déclarent souvent se sentir plus heureux et moins stressés », a déclaré Konkoly.

Prochaines étapes

Selon Paller, le risque de réveiller les utilisateurs était un inconvénient de l’utilisation de la méthode des applications. Un autre inconvénient était l’incapacité de fournir des signaux lorsque les personnes entraient en sommeil paradoxal (REM), la phase où le rêve lucide est le plus probable.

Les chercheurs affirment que la prochaine phase de recherche expérimentera une technologie portable qui peut empêcher les réveils intempestifs et déterminer le moment où les utilisateurs sont susceptibles d’être en sommeil paradoxal, ce qui pourrait augmenter le taux de réussite.

Le laboratoire de Paller a commencé à collaborer avec InteraXon, les créateurs du bandeau Muse-S, un appareil portable qui collecte à la maison des données de qualité laboratoire sur le sommeil.

« Nous sommes intéressés par les méthodes d’ingénierie du sommeil qui fonctionnent en tandem avec notre détection automatisée des stades du sommeil », a déclaré le fondateur d’InteraXon, Ariel Garten.

« Ces efforts permettront la science citoyenne – en fournissant de nouvelles connaissances scientifiques provenant d’un grand nombre de personnes utilisant ces appareils chez elles. »

À propos de cette actualité de la recherche en neurosciences auditives et rêve lucide

Auteur: Stéphanie Kulke

Source: Université du Nord-Ouest

Contact: Stéphanie Kulke – Université Northwestern

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Provoquer des rêves lucides à la maison grâce à des signaux sensoriels associés à un entraînement cognitif avant le sommeil» par Ken Paller et al. Conscience et Cognition

Abstrait

Provoquer des rêves lucides à la maison grâce à des signaux sensoriels associés à un entraînement cognitif avant le sommeil

La capacité de réaliser que vous rêvez – le rêve lucide – a de la valeur pour les objectifs personnels et pour la recherche sur la conscience. Une voie vers le rêve lucide consiste d’abord à suivre un entraînement préalable au sommeil avec des signaux sensoriels, puis à recevoir ces signaux pendant le sommeil paradoxal.

Cette méthode, Targeted Lucidity Reactivation (TLR), ne nécessite pas d’effort personnel important mais nécessite généralement une polysomnographie simultanée pour guider la délivrance des signaux.

Ici, nous avons traduit le TLR d’une procédure de laboratoire à une procédure basée sur un smartphone sans polysomnographie.

Dans une première expérience, les participants ont signalé une augmentation des rêves lucides avec le TLR par rapport à la semaine précédente. Dans une deuxième expérience, nous avons montré une lucidité accrue avec le TLR par rapport aux procédures de contrôle en aveugle, une nuit sur deux.

Les signaux émis pendant le sommeil étaient efficaces lorsqu’il s’agissait des mêmes sons provenant de l’entraînement avant le sommeil. L’augmentation des rêves lucides peut être attribuée au lien fort formé lors de l’entraînement entre les sons et à un état d’esprit consistant à analyser soigneusement son expérience actuelle.