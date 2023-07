Rêves de gros billets stimulés par le jackpot Powerball de 1 milliard de dollars, mais un expert avertit: allez-y doucement

OMAHA, Neb. (AP) – Avec le jackpot Powerball dépassant 1 milliard de dollars pour le tirage de cette semaine, des millions de personnes à travers le pays feront la queue dans les dépanneurs, les épiceries et les comptoirs des stations-service dans l’espoir de gagner gros.

COMMENT SE COMPOSE CE DERNIER JACKPOT POWERBALL ?

Le nouveau jackpot du tirage de mercredi serait le septième plus élevé de l’histoire des États-Unis et le troisième plus important pour Powerball. Si un seul joueur choisit les cinq numéros plus le numéro Powerball tiré, il a la possibilité de remporter le prix de 1 milliard de dollars par tranches annuelles versées sur 29 ans ou une somme forfaitaire unique de 516,8 millions de dollars avant impôts. La dernière fois que quelqu’un a remporté le jackpot Powerball, c’était le 19 avril pour un premier prix de près de 253 millions de dollars. Depuis lors, personne n’a remporté le grand prix dans les 38 derniers dessins. Le jackpot continuera de croître jusqu’à ce que quelqu’un gagne.

QUE POUVEZ-VOUS ACHETER AVEC 1 MILLIARD DE DOLLARS ?

À peu près tout ce que vous voulez. Un milliard de dollars pourrait vous permettre d’acheter environ 200 Bugatti Mistral Roadsters, des dizaines de jets privés à huit places ou plusieurs îles privées dans les Caraïbes. Mais ne commettez pas l’erreur de penser que vous ne pourrez jamais tout dépenser, a averti Shean Fletcher, conseiller en patrimoine à Kansas City, Missouri.

Il faut notamment garder à l’esprit que les énormes jackpots entraînent également d’énormes factures fiscales, a-t-il déclaré. Pas seulement sur l’argent lui-même, mais les maisons, les voitures, les avions et d’autres biens à prix élevé s’accompagnent généralement de grosses factures récurrentes d’impôts et d’entretien. L’idée que les gagnants de la loterie peuvent simplement dépenser beaucoup d’argent quotidiennement pour toujours est une erreur qui a vu plus d’un gagnant de la loterie exploser leurs gains, a-t-il noté.

« Donc, de loin, la plus grande idée fausse que nous entendons ou lisons et voyons est que l’argent semble être infini alors qu’il ne l’est certainement pas », a déclaré Fletcher.

ALORS QUE DEVRIEZ-VOUS FAIRE SI VOUS GAGNEZ ?

Tout d’abord, il s’agit de sécuriser le ticket gagnant en le mettant dans un endroit sûr tel qu’un coffre-fort ignifugé. Ensuite, vous devriez commencer à constituer votre «équipe», a conseillé Fletcher. Cela inclut probablement les membres de votre famille les plus proches et les plus fiables, comme votre conjoint, un parent ou un frère, ainsi qu’un conseiller financier, un avocat et un expert-comptable agréé. Ensuite, vous pouvez commencer à planifier ce que vous voulez faire avec l’argent.

« Après l’excitation initiale, vous savez, respirez profondément et ralentissez », a déclaré Fletcher.

LE JACKPOT MEGA MILLIONS MONTE AUSSI EN PLEIN AIR

Le premier prix Powerball d’un milliard de dollars attire la part du lion de l’attention, mais le jackpot de la loterie concurrente Mega Millions atteint également des sommets énormes. Avant un tirage mardi soir, ce jackpot s’élevait à 640 millions de dollars, le septième plus important de l’histoire du jeu.

POURQUOI LES JACKPOTS DE LOTERIE SONT-ILS SI GROS CES JOURS ?

C’est ainsi que les jeux ont été conçus. Le mérite de ces gros jackpots revient aux mathématiques – et à des cotes plus difficiles. En 2015, la loterie Powerball a augmenté les chances de gagner de 1 sur 175,2 millions à 1 sur 292,2 millions. Mega Millions a suivi deux ans plus tard, augmentant les chances de gagner le premier prix de 1 sur 258,9 millions à 1 sur 302,6 millions. Les plus gros jackpots de loterie aux États-Unis sont arrivés depuis que ces changements ont été apportés.

QUELS SONT LES PLUS GROS JACKPOTS JAMAIS GAGNÉS EN AMÉRIQUE ?

Le plus gros – un énorme 2,04 milliards de dollars – était un jackpot Powerball qui a frappé le 8 novembre 2022, avec le billet gagnant vendu en Californie. Le deuxième plus gros jackpot était également un prix Powerball, à 1,586 milliard de dollars le 13 janvier 2016. Mais ce prix a été réparti entre trois billets gagnants, vendus en Californie, en Floride et au Tennessee. Les troisième, quatrième et cinquième plus grands prix étaient chacun des prix Mega Millions, à 1,537 milliard de dollars allant à un seul gagnant en Caroline du Sud le 23 octobre 2018; 1,35 milliard de dollars gagnés dans le Maine plus tôt cette année le 13 janvier ; et 1,337 milliard de dollars gagnés dans l’Illinois le 29 juillet 2022.

COMME LE DISENT LES ANNONCES DE LOTERIE : JOUEZ DE FAÇON RESPONSABLE

Vos chances de gagner ne sont que légèrement améliorées en achetant plus d’un billet. Et les chances sont si longues que cela ne vaut certainement pas la peine de dépenser de l’argent que vous manquerez pour plus de billets, avertissent les experts. Si l’achat d’un billet vous donne 1 chance sur 292,2 millions de gagner le jackpot, dépenser 10 $ pour cinq combinaisons de numéros augmente vos chances à seulement 5 sur 292,2 millions. La même chose est vraie si vous dépensez 100 $. Vous pourriez donc dépenser beaucoup d’argent en billets et ne pas toucher le jackpot. Les responsables de la loterie disent que le joueur moyen achète deux ou trois billets, ce qui signifie qu’il mise de l’argent sur un rêve avec très peu de chances qu’il rapporte un jackpot.

OÙ JOUE-T-ON LE POWERBALL ?

Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

___

Ingram a contribué de Kansas City, Missouri.

Margery A. Beck et Nicholas Ingram, Associated Press