Revers juridique pour le gouvernement sur la stratégie net zéro alors que la Grande-Bretagne étouffe sous la canicule

Les ministres n’ont pas expliqué exactement comment leur stratégie de zéro net atteindra les objectifs d’émissions, a statué un tribunal lundi – portant un coup dur aux références du gouvernement en matière de changement climatique le jour où la Grande-Bretagne a étouffé sous sa toute première alerte rouge de température extrême.

Les propositions visant à atteindre les objectifs d’émissions étaient trop vagues pour que le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, puisse affirmer au Parlement que le gouvernement était sur la bonne voie pour tenir ses promesses en matière de réchauffement climatique, a déclaré la Haute Cour.

Une analyse détaillée a été omise de la stratégie même s’il « ressort clairement des preuves présentées au tribunal que les informations existaient à l’époque », a conclu le juge Holgate.

Les militants juridiques du Good Law Project, qui ont relevé le défi avec Friends of the Earth et Client Earth, ont déclaré que la décision équivalait à une conclusion selon laquelle la stratégie était “illégale et inadéquate” et a déclaré que M. Kwarteng avait reçu l’ordre de produire une version améliorée dans les huit mois et payer les frais des militants.

Le revers embarrassant est survenu alors qu’un comité parlementaire influent a mis en garde contre un “trou majeur au centre du gouvernement” sur la résilience de l’infrastructure nationale critique du Royaume-Uni face au changement climatique.

Et Boris Johnson a été accusé de “s’arrêter” alors qu’il manquait une troisième réunion du comité d’urgence gouvernemental Cobra pour discuter de la canicule, qui a vu des vols perturbés par la fonte des pistes à l’aéroport de Luton et à la RAF Brize Norton alors que les températures dépassaient 38 ° C.

Des niveaux de température record ont été battus deux fois par jour au Pays de Galles, et les pompiers ont signalé au moins 24 incendies de forêt en 48 heures en Angleterre et au Pays de Galles, soit le double du nombre enregistré tout au long de juillet de l’année dernière.

Mardi devrait être encore plus chaud, certaines prévisions estimant des sommets de 43 ° C – bien au-dessus du précédent pic de 38,7 ° C enregistré en 2019.

Il est conseillé aux gens de ne pas utiliser les transports en commun à moins qu’ils ne soient “absolument nécessaires”, tandis que plusieurs écoles ont déclaré L’indépendant qu’environ un tiers de leurs élèves – voire dans certains cas plus de la moitié – sont aujourd’hui absents.

Les experts ont déclaré qu’il fallait faire plus pour “résistant à la chaleur” le pays, qui “n’est pas construit pour 40C”.

Le professeur Hannah Cloke, chercheuse sur les risques naturels à l’Université de Reading, a déclaré que “les fortes vagues de chaleur sont un problème qui ne disparaît pas – et elles vont s’aggraver”.

Elle a ajouté: «Nous ne pouvons plus tolérer une mauvaise conception de nos bâtiments et de nos villes, et nous devons de toute urgence penser à des choses comme réduire la surchauffe, l’ombrage, les arbres, construire pour le refroidissement et fournir ces espaces de refroidissement publics… parce que nous ne sommes pas préparés et nous ne sommes pas construits pour 40 degrés.

Les cinq candidats à la direction conservatrice sont désormais attachés à l’objectif de 2050 de M. Johnson pour les émissions nettes de carbone au Royaume-Uni, après que Kemi Badenoch soit devenu le dernier à soutenir l’objectif.

Mais Mme Badenoch a par la suite qualifié la date limite de “fuir rouge” et a indiqué qu’elle était prête à la laisser filer pour éviter de nuire à l’économie britannique, déclarant à The News Desk de Talk TV : “Il y a des circonstances où je la retarderais…

« La législation que nous avons mise en place est pour 2050. C’est très, très longtemps dans le futur. Pratiquement aucun d’entre nous ne sera encore là pour en être tenu responsable. Donc, je pense que c’est un faux-fuyant.

« Que se passerait-il si nous le déplacions en 2060 ou 2070 ? Nous n’allons pas être ici. Soyons réalistes quant à ce que nous pouvons faire maintenant avec la responsabilité, le pouvoir et les leviers dont nous disposons. »

La décision d’aujourd’hui de la Haute Cour a conclu que les informations fournies par des responsables à M. Kwarteng sur l’efficacité de diverses politiques sur le changement climatique n’étaient pas suffisamment précises pour qu’il puisse assurer aux députés selon une norme “juridiquement essentielle” que le gouvernement était sur la bonne voie pour Net Zero.

Et il a déclaré que la stratégie Net Zero n’indiquait pas clairement que les prévisions officielles prévoyaient l’élimination de 95% des émissions, plutôt que 100%, ni n’expliquaient comment le déficit de 5% pourrait être compensé.

Le Good Law Project a déclaré: «La dangereuse vague de chaleur de cette semaine est un rappel brutal de la menace très réelle à laquelle nous sommes confrontés.

« Nos infrastructures et nos maisons ont été conçues pour un climat qui n’existe plus. Cela ne peut pas attendre. L’objectif Net Zero doit être une feuille de route vers un avenir durable – pas un mensonge que nous disons à nos enfants.

Pendant ce temps, le comité parlementaire conjoint sur la stratégie de sécurité nationale a fustigé le ministre du gouvernement Michael Ellis pour avoir refusé de témoigner dans le cadre de son enquête sur la façon dont les infrastructures nationales essentielles, comme les réseaux électriques, les lignes de chemin de fer et les routes, sont préparées aux effets du changement climatique.

Bien qu’il se soit précédemment décrit comme le ministre “responsable de la résilience et de la sécurité”, M. Ellis a déclaré à la commission qu’il n’assisterait pas à une audience du 4 juillet car il n’était “pas le mieux placé pour témoigner” sur une “question technique et spécialisée”.

La présidente du comité, Margaret Beckett, a déclaré: «La malheureuse impression que nous avons… est qu’il n’y a pas de ministres responsables de la résilience des infrastructures nationales essentielles aux effets du changement climatique, ni des efforts intergouvernementaux d’adaptation au climat. Ce serait un aveu assez choquant de la part du gouvernement.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que M. Johnson semblait avoir “vérifié” car le Premier ministre avait raté une réunion Cobra sur la canicule pour assister au salon aéronautique de Farnborough, où il s’est vanté auprès des chefs d’entreprise de son bilan au pouvoir et a raconté comment il avait pris le commandes d’un avion de chasse Typhoon lors d’une visite à RAF Coningsby la semaine dernière.

Le Premier ministre a déjà été critiqué pour avoir manqué une réunion Cobra sur la canicule samedi, lorsqu’il a organisé une fête d’adieu pour les supporters de la retraite de pays Chequers.

“Pour beaucoup de gens, ce sera une vraie lutte aujourd’hui et demain dans la chaleur, et ils voient un Premier ministre qui est essentiellement vérifié, donc il ne fait vraiment rien”, a déclaré Starmer.

Et le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que M. Johnson devrait démissionner immédiatement plutôt que de profiter d’une « balade en voiture » sur un avion de chasse et de « se lancer dans la joie ».

Mais Downing Street a insisté sur le fait qu’il n’était “pas inhabituel” que les réunions du comité d’urgence soient dirigées par des ministres plutôt que par le Premier ministre. Le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, qui a pris la présidence aujourd’hui, a déclaré que M. Johnson était régulièrement mis à jour et a dénoncé ce qu’il a qualifié d'”agression à motivation politique contre le Premier ministre, ce qui est totalement injuste”.

Le secrétaire fantôme du travail sur le changement climatique, Ed Miliband, a déclaré L’indépendant: “Pendant que la Grande-Bretagne bout, les conservateurs s’enfouissent la tête dans le sable à propos de la plus grande menace à long terme à laquelle le pays est confronté, la crise climatique.

« Pendant des années, nous avons entendu les avertissements concernant un monde qui se réchauffe rapidement. Mais les politiciens conservateurs n’ont pas écouté.

«Maintenant, alors que la Grande-Bretagne s’étouffe et que nos chemins de fer fondent, les conservateurs perdent leur temps sur l’économie fantaisiste et le déni climatique.

“La Grande-Bretagne est confrontée à un choix – des factures énergétiques plus élevées, l’instabilité et le chaos d’un monde qui se réchauffe rapidement avec les conservateurs, ou un plan pour un sprint d’énergie verte pour faire face à la crise climatique et à la crise du coût de la vie avec les travaillistes.”