Revers de Shishkin alors que Nicky Henderson confirme que la star manquera Silviniaco Conti Chase après avoir «renversé son palais» | Nouvelles de la course

Nicky Henderson a rapporté que Shishkin « a renversé son palais » dans un travail cette semaine et aura besoin de 10 jours de congé pendant que le problème est résolu.

Bien que la procédure ne soit pas majeure, un nouveau plan pour le reste de la saison devra maintenant être élaboré.

Après avoir remporté ses 10 premiers départs complets sur des obstacles, Shishkin a été battu lors de ses deux dernières sorties – se rapprochant de Champion Chase la saison dernière et terminant un lointain troisième derrière Edwardstone lors de sa réapparition dans le Tingle Creek à Sandown.

Après sa dernière éclipse, Henderson a déclaré son intention d’augmenter la distance de Shishkin et n’a même pas inscrit son vainqueur Arkle 2021 pour le Champion Chase cette fois-ci.

Il détient cependant des inscriptions au Ryanair Chase et, curieusement, à la Cheltenham Gold Cup, tandis que le Silviniaco Conti Chase à Kempton le week-end prochain avait été évoqué comme une cible potentielle avant le festival.

Image:

Jaydon Lee à bord de Shishkin au galop dans le chantier de Nicky Henderson





S’exprimant sur son blog Unibet vendredi, Henderson a déclaré: “Après avoir travaillé plus tôt cette semaine, Nico (de Boinville) a rapporté que Shishkin avait fait du bruit. Nous n’avons jamais entendu de bruit de sa part auparavant, pas même un murmure, mais Nico a dit qu’il y avait un bruit et nous l’avons enquêté et l’avons examiné et il avait fondamentalement renversé son palais.

“C’était clair et évident. Essentiellement, son palais se déplace, ce qui est surprenant car nous ne l’avons jamais entendu dans une course, mais c’est tout à fait comme si cela se produisait effectivement dans une course. C’est une solution très facile mais c’est 10 jours de congé.

“Nous devons le faire, nous allons continuer et le faire. C’est un vieux problème courant et une chose très facile à résoudre, mais il faut le faire.”