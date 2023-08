Revers de blessure à Man City alors que De Bruyne devrait manquer quatre mois

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, pourrait manquer les quatre prochains mois, le club devant décider si l’international belge a besoin d’une intervention chirurgicale pour une blessure aux ischio-jambiers, a déclaré le manager Pep Guardiola.

De Bruyne a boité lors de la première mi-temps de la victoire 3-0 de City contre Burnley vendredi après avoir subi une récurrence du problème qui a interrompu sa participation à la finale de la Ligue des champions en juin.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

S’exprimant avant le choc de la Super Coupe de son équipe avec Séville à Athènes mercredi, Guardiola a déclaré lors d’une conférence de presse: « C’est une blessure grave.

« Nous devons décider s’il a besoin d’une intervention chirurgicale ou non, mais il sera absent pendant quelques mois. [The decision on surgery will be taken] dans les prochains jours. Ce sera trois ou quatre mois [out]. »

De Bruyne a raté les matches de pré-saison de City mais a fait son retour en seconde période de la défaite du Community Shield face à Arsenal.

Il a été choisi dès le départ contre Burnley et avant le match, Guardiola a déclaré que le joueur de 32 ans « se sentait bien ».

Kevin De Bruyne s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la première victoire de Manchester City en Premier League à Burnley. (Photo de Lexy Ilsley – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images)

« Nous pourrions dire de ne pas jouer, mais cette blessure pourrait arriver plus tard », a ajouté Guardiola. « Avant de prendre la décision, j’ai parlé au médecin, au kiné et à lui. Il a dit qu’il se sentait bien. »

Guardiola a également suggéré que City pourrait désormais intensifier la recherche de nouvelles recrues à la lumière de l’absence forcée de De Bruyne.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’elles restaient intéressées par Lucas Paquetá de West Ham United, bien qu’il y ait une différence d’évaluation à résoudre.

« Nous verrons », a déclaré Guardiola lorsqu’on lui a demandé si City pouvait signer quelqu’un pour remplacer De Bruyne.

« Après ce qui s’est passé, nous verrons les possibilités. C’est un coup dur, vraiment difficile pour nous. »