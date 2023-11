Revenus en baisse de 3% sans Harry Styles – Billboard

Madison Square Garden Entertainment (MSG Entertainment) a réalisé un chiffre d’affaires de 142,2 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, en baisse de 3 % d’une année sur l’autre, alors qu’elle a entamé son premier exercice complet en tant que société de divertissement en direct autonome.

MSG Entertainment, qui s’est séparée des activités Sphere et MSG Networks de MSG en avril, a enregistré des revenus liés aux événements inférieurs et a fait face à une comparaison difficile avec le trimestre de l’année précédente. Non seulement le trimestre de l’année précédente a bénéficié de certains concerts reportés en raison de la pandémie de COVID-19, mais le Madison Square Garden a également bénéficié d’une série de 15 spectacles de Harry Styles du 20 août au 21 septembre 2022, qui ont rapporté 63,1 $. millions sur 277 000 billets vendus, selon Billboard Boxscore.

La société a constaté des dépenses « importantes » en marchandises de la part des fans de Styles lors de ces spectacles, a déclaré Dave Byrnes, vice-président exécutif/directeur financier de MSG Entertainment, lors de l’appel aux résultats de mardi, et les dépenses en marchandises par habitant ont donc diminué au dernier trimestre. Cependant, les dépenses des fans en nourriture et en boissons « ont augmenté de manière significative » au cours du dernier trimestre, et MSG Entertainment constate « de fortes dépenses sur place de la part de nos invités », a-t-il déclaré.

La forte demande de concerts, également visible dans les derniers résultats de Live Nation, aidera MSG Entertainment à atteindre un faible pourcentage d’augmentation à deux chiffres des réservations d’événements au cours de cet exercice financier. La société bénéficie de l’aide d’une nouvelle génération de musiciens qui sont passés des petits bâtiments de son portefeuille à sa salle phare, le Madison Square Garden. « Cet exercice financier, il y a un certain nombre d’artistes, dont Olivia Rodrigo, Tyler Childers et Niall Horan, qui se sont déjà produits au Beacon. [Theatre] ou Radio City [Music Hall] qui fera bientôt la une du Jardin pour la première fois de leur carrière », a déclaré Byrnes. De plus, a-t-il ajouté, « un certain nombre de ces nouveaux artistes » jouent plusieurs soirs et connaissent « une forte demande de billets pour l’ensemble de leur tournée ».

Au-delà du secteur des concerts, MSG Entertainment attend beaucoup de ses spectacles familiaux. La société a prévu 187 spectacles de son Spectacle de Noël au Radio City Music Hall, contre 181 spectacles au cours de l’exercice précédent. MSG Entertainment s’attend à une fréquentation payante d’environ 1 million, ramenant le déroulement des fêtes aux niveaux d’avant la pandémie. De plus, le spectacle des Fêtes du Cirque du Soleil revient après avoir pris une année sabbatique en 2022, avec 66 spectacles programmés au Theatre du Madison Square Garden et au Chicago Theatre.

“Nous sommes actuellement en vente avec plus de concerts dans nos salles qu’à la même époque l’année dernière pour la seconde moitié de l’exercice 23”, a déclaré Byrnes, “et parmi ceux en vente, la majorité de ces billets sont déjà vendus. , et les ventes sur ces émissions sont actuellement en hausse [a] pourcentage élevé à un chiffre par rapport à la seconde moitié de l’exercice 23. »

MSG Entertainment a racheté environ 3,5 millions d’actions au cours du trimestre, y compris le remboursement d’un prêt à terme de tirage différé de Sphere Entertainment portant sur 1,9 million d’actions. Environ 1,6 million d’actions ont été rachetées à 31,20 $ par action dans le cadre de l’offre secondaire souscrite par Sphere Entertainment en septembre.

Dans la perspective de l’année complète, MSG Entertainment a réaffirmé ses précédentes prévisions de revenus de 900 millions de dollars à 930 millions de dollars et de bénéfice d’exploitation ajusté de 160 à 170 millions de dollars. Il a abaissé ses prévisions de bénéfice d’exploitation de 85 à 95 millions de dollars, contre 100 à 110 millions de dollars.

Les actions de MSG Entertainment ont chuté de 9,8 % à 27,55 dollars mardi matin avant de remonter à 29,09 dollars à midi, soit une baisse de 4,7 % par rapport au cours de clôture de lundi.

Paramètres financiers du premier trimestre :