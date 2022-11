Revenus d’Etsy au troisième trimestre 2022

Etsy les actions ont bondi jusqu’à 10% dans les échanges prolongés mercredi après les revenus du marché en ligne au troisième trimestre et les bénéfices ont dépassé les attentes. La société a également publié des prévisions optimistes pour la période en cours.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 58 cents par action, ajusté, contre 36 cents par action, comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

58 cents par action, ajusté, contre 36 cents par action, comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 594,5 millions de dollars contre 565 millions de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Pour le quatrième trimestre, Etsy a déclaré qu’il prévoyait de déclarer des revenus entre 700 et 780 millions de dollars et des ventes brutes de marchandises de 3,6 à 4 milliards de dollars. Wall Street prévoyait un chiffre d’affaires de 743 millions de dollars au quatrième trimestre et un GMS de 3,9 milliards de dollars, selon StreetAccount.

Etsy a enregistré une perte nette de 963,1 millions de dollars au troisième trimestre, qui comprenait une charge de dépréciation du goodwill de 1,04 milliard de dollars pour déprécier la valeur de ses acquisitions de l’application de revente de mode Depop et du marché brésilien. Elo7, qu’il a acheté pour 1,62 milliard de dollars et 217 millions de dollars, respectivement. En excluant la charge de dépréciation, les revenus d’Etsy étaient de 58 cents par action, ajustés.

Les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 11,7 % par rapport à l’année précédente, stimulés par la hausse des frais de transaction d’Etsy. La société a annoncé en avril dernier qu’elle augmenterait les frais de transaction qu’elle facture aux vendeurs à 6,5% contre 5%, ce qui a provoqué des réactions négatives de la part des commerçants, notamment une grève d’une semaine.

Les investisseurs ont suivi de près les prévisions des entreprises de commerce électronique pour le quatrième trimestre en tant que baromètre de la volonté des consommateurs fatigués par l’inflation de dépenser pendant les vacances. Le dernier avertissement est venu de Amazone la semaine dernière, lorsqu’il a guidé la croissance des revenus du quatrième trimestre de 2% à 8%, manquant les attentes de Wall Street.

Les analystes s’attendent à une saison de magasinage des Fêtes terne, les ventes en ligne en novembre et décembre ne devant croître que de 2,5 % par rapport à l’année précédente, selon Adobe.

“Nous ne savons pas si les consommateurs dépenseront plus ou moins en cadeaux, ou s’ils feront plus d’achats en ligne ou dans le centre commercial”, a déclaré Josh Silverman, PDG d’Etsy, dans le communiqué sur les résultats. “Mais la bonne nouvelle est que notre entreprise – avec un inventaire différencié dans notre House of Brands et un modèle de coût variable – ne dépend pas de nous pour prendre de gros paris sur ces questions de la même manière que la plupart des autres détaillants ou e-commerçants.”

“Nous faisons donc tout ce que nous pouvons pour aider à faire en sorte que les vendeurs Etsy profitent de la meilleure période de vacances possible, en particulier face à l’incertitude économique persistante”, a-t-il ajouté.

