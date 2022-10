Revenus de Spotify (SPOT) T3 2022

Spotify les actions ont chuté d’environ 7% après les heures de mardi après que le géant du streaming a rapporté pertes du troisième trimestre 2022 qui étaient pires que prévu.

Voici comment l’entreprise a fait :

Perte par action : 99 centimes d’euro contre une perte estimée à 85 centimes d’euro par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv

99 centimes d’euro contre une perte estimée à 85 centimes d’euro par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv Chiffre d’affaires : 3,04 euros contre 3,02 milliards attendus par les analystes, selon Refinitiv

Spotify a signalé 456 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour le trimestre, en hausse de 20 % d’une année sur l’autre, et 195 millions d’abonnés payants, en hausse de 13 % par rapport à il y a un an.

Dans son rapport du deuxième trimestre, Spotify avait déclaré qu’il prévoyait d’ajouter environ 17 millions de nouveaux utilisateurs actifs mensuels au troisième trimestre, portant son total à 450 millions. Il avait également prévu que son chiffre d’affaires augmenterait à 3 milliards d’euros et afficherait 194 millions d’abonnés payants au cours du trimestre.

Spotify continue d’investir dans la publicité et ses revenus financés par la publicité ont augmenté de 19 % d’une année sur l’autre et représentaient 13 % de ses revenus totaux. La société a déclaré dans le rapport que la croissance était tirée par le podcasting.

Spotify a introduit les podcasts en 2015, et il en héberge désormais plus de 4,7 millions, selon le rapport. En septembre, la société a annoncé que ses auditeurs américains pouvaient désormais acheter et écouter plus de 300 000 titres de livres audio différents, marquant sa dernière tentative pour transformer sa plate-forme en un guichet unique pour tout ce qui concerne l’audio.

Spotify tiendra son conférence téléphonique sur les résultats trimestriels avec les investisseurs à 16h30 HNE.