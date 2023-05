Revenus de Snowflake (SNOW) T1 2024

La Bourse de New York accueille Snowflake (NYSE:SNOW), le mardi. 21 décembre 2021, pour inaugurer le premier jour de l’hiver.

Actions du fournisseur de plate-forme de données cloud Flocon de neige a glissé de plus de 12% dans les échanges prolongés mercredi après que la société émis des directives faibles dans son rapport sur les résultats et l’a dit va acquérir rechercher la startup Neeva pour un montant non divulgué.

Voici comment l’entreprise a fait :

Bénéfice par action: 15 cents, ajusté, contre 5 cents attendus par les analystes, selon Refinitiv

15 cents, ajusté, contre 5 cents attendus par les analystes, selon Refinitiv Revenu: 624 millions de dollars contre 608 millions de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv

Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 48 % d’une année sur l’autre au premier trimestre de l’exercice 2024, mais cette croissance a été inférieure à l’augmentation de 85 % au cours du trimestre de l’exercice précédent. La majeure partie des ventes de Snowflake provient des revenus des produits, qui ont augmenté de 50 % d’une année sur l’autre. Les revenus du produit représentent l’utilisation du logiciel de Snowflake pour le stockage et l’exécution de requêtes sur les données stockées dans son système.

Snowflake a déclaré qu’il prévoyait que les revenus des produits se situeraient entre 620 et 625 millions de dollars au cours du deuxième trimestre fiscal. Cela représenterait une croissance d’une année sur l’autre entre 33% et 34%. Cette projection est bien inférieure à l’estimation de StreetAccount de 649 millions de dollars.

Pour l’exercice 2024, Snowflake a appelé à un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars. Le consensus StreetAccount était de 2,7 milliards de dollars.

Snowflake a enregistré une perte nette de 225,6 millions de dollars, ou 70 cents par action, contre une perte de 165,8 millions de dollars, ou 53 cents par action, au cours de la période de l’année précédente.

Snowflake a également annoncé son intention d’acquérir Neeva, la société de recherche axée sur la confidentialité cofondée par l’ancien cadre de Google, Sridhar Ramaswamy.

Benoit Dageville, co-fondateur et président des produits de Snowflake, a écrit dans un article de blog que la société avait l’intention d' »infuser et d’exploiter » les produits de recherche équipés d’IA de Neeva dans ses services cloud. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

« Neeva nous permet d’exploiter certaines des technologies de recherche les plus avancées disponibles pour amener la recherche et la conversation dans Snowflake à un nouveau niveau », a écrit Dageville.

L’acquisition intervient quelques jours après que Neeva, qui a été fondée en 2019, a annoncé qu’elle fermerait son moteur de recherche grand public pour se concentrer sur le développement de cas d’utilisation pour l’IA et les grands modèles de langage.

La société tiendra son appel trimestriel avec les investisseurs mercredi à 17 h HE.

Clarification : L’augmentation des ventes d’une année sur l’autre de 85 % s’est produite au cours du premier trimestre de l’exercice 2023. Une version antérieure déformait la période.

– Ashley Capoot de CNBC a contribué aux reportages de cet article.