Revenus de Pinterest (PINS) au quatrième trimestre

Une bannière pour le tableau d’affichage en ligne Pinterest Inc. est accrochée à la Bourse de New York le matin de l’introduction en bourse de Pinterest le 18 avril 2019.

Les actions de Pinterest ont chuté de 12 % après que la société a annoncé des revenus qui n’ont pas répondu aux attentes des analystes et a publié une prévision légère pour le premier trimestre.

Voici comment l’entreprise a fait.

Revenu : 877 millions de dollars contre 886,3 millions de dollars attendus, selon Refinitiv.

: 877 millions de dollars contre 886,3 millions de dollars attendus, selon Refinitiv. Gains: 29 cents par action contre 27 cents attendus, selon Refinitiv.

Pinterest a déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes du premier trimestre augmentent dans les “bas chiffres” par rapport à l’année précédente. Les analystes s’attendaient à une croissance de 6,9 ​​% à 614,8 millions de dollars.

La société a déclaré que son directeur financier et responsable des opérations commerciales, Todd Morgenfeld, quitterait l’entreprise le 1er juillet 2023.

Les ventes du quatrième trimestre de Pinterest ont augmenté de 4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 877 millions de dollars, tandis que les ventes globales pour 2022 ont bondi de 9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,8 milliards de dollars.

Pinterest a enregistré un bénéfice net de 17 millions de dollars au quatrième trimestre, mais a enregistré une perte nette de 96 millions de dollars pour 2022.

La société a déclaré que ses utilisateurs actifs mensuels mondiaux avaient augmenté de 4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 450 millions. Son revenu moyen par utilisateur, ou ARPU, pour la région des États-Unis et du Canada a augmenté de 6 % au quatrième trimestre pour atteindre 7,60 $ par rapport à il y a un an.

“Alors que l’industrie dans son ensemble est confrontée à des vents contraires, nous nous adaptons rapidement à un environnement macro en évolution et nous nous engageons à créer une expérience en ligne plus positive pour nos utilisateurs et nos annonceurs”, a déclaré le PDG de Pinterest, Bill Ready, dans un communiqué.

La société a également déclaré que sa directrice du marketing et des communications, Andréa Mallard, et son directeur des revenus, Bill Watkins, relèveraient désormais directement de Ready.

Les bénéfices de Pinterest au quatrième trimestre surviennent après que de nombreuses entreprises financées par la publicité ont annoncé des résultats mitigés.

Meta a déclaré la semaine dernière que ses ventes au quatrième trimestre avaient chuté de 4 % d’une année sur l’autre à 32,17 milliards de dollars, tandis qu’Alphabet a déclaré que son unité de publicité Google avait enregistré 59,04 milliards de dollars de ventes au quatrième trimestre, soit une baisse de 3,6 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. De plus, les revenus de l’unité YouTube d’Alphabet ont chuté de 8 % en glissement annuel pour atteindre 7,96 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Snap a déclaré que ses ventes au quatrième trimestre avaient légèrement augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 1,30 milliard de dollars, ce qui a dépassé les attentes des analystes de 1,31 milliard de dollars.

L’unité de publicité numérique d’Amazon a représenté une lueur d’espoir au cours du quatrième trimestre, les ventes de cette unité ayant bondi de 19 % d’une année sur l’autre pour atteindre 11,6 milliards de dollars.

Pinterest aurait a licencié environ 150 employés la semaine dernière, rejoignant la liste croissante d’entreprises technologiques comme Meta, Alphabet et Salesforce qui ont licencié des travailleurs ces derniers mois.

En août, Elliott Management a confirmé qu’il était le principal investisseur de Pinterest et a exprimé son soutien au nouveau PDG de la société, Bill Ready, qui dirigeait auparavant les activités commerciales de Google.

Ready a rejoint Pinterest en juin 2022, en remplacement du PDG de longue date Ben Silbermann, qui a cofondé l’entreprise en 2010.

