Revenus de PayPal (PYPL) T2 2022

Dan Schulman, président et chef de la direction de PayPal Holdings Inc., arrive pour la session du matin de l’Allen & Co. Media and Technology Conference à Sun Valley, Idaho, États-Unis, le mercredi 10 juillet 2019. Le 36e événement annuel rassemble bon nombre des personnes les plus riches et les plus puissantes d’Amérique dans les médias, la technologie et le sport.

Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images