Revenus de Paramount Global (PARA): les revenus de la télévision chutent

Paramount mondial mercredi a annoncé un chiffre d’affaires du troisième trimestre en hausse de 5% par rapport à il y a un an, mais les résultats ont été en deçà des attentes car il a souffert d’une coupure de cordon et d’une baisse des revenus publicitaires.

Ses actions ont baissé d’environ 10% mercredi.

Voici ce que la société a rapporté par rapport aux attentes des analystes, selon Refinitiv :

BPA ajusté : 39 cents, contre 43 cents attendus

Chiffre d’affaires : 6,92 milliards de dollars, contre 7,01 milliards de dollars attendus

Paramount a déclaré que les revenus de son segment des médias télévisés avaient diminué de 5% à environ 4,9 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, le nombre d’abonnés à la télévision payante ayant diminué. L’unité comprend le réseau de diffusion CBS et les chaînes de télévision par câble telles que MTV, Nickelodeon et le réseau premium Showtime.

Les revenus publicitaires de ses réseaux de télévision ont diminué de 3 % pour s’établir à environ 1,9 milliard de dollars, signe que des vents contraires macroéconomiques commencent à frapper. La société avait averti au cours de l’été qu’elle commençait à ressentir un ralentissement du marché publicitaire.

Lors d’un appel avec des investisseurs mercredi, le PDG Bob Bakish a noté que la publicité numérique avait plus de défis, d’autant plus que la télévision a l’avantage de vendre des publicités à l’avance.

“Si un annonceur veut avoir un impact au niveau national, il n’y a pas de meilleur média démontré que la télévision”, a déclaré Bakish.

Le marché de la dispersion, qui est le marché du temps publicitaire télévisé acheté et vendu plus près de sa date de publicité, a également connu une certaine faiblesse. La publicité pour des catégories telles que les voyages et l’électronique est restée bonne, a déclaré Bakish, tandis que le secteur automobile, qui représente généralement une part importante du marché publicitaire, ne s’est toujours pas amélioré en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

La société a noté qu’elle avait également restructuré certains de ses accords internationaux de télévision affiliée au cours du trimestre, ce qui a déplacé les revenus des services de télévision payante vers le streaming.

“Nous avons deux objectifs, produire des flux de trésorerie et des marges à partir des médias traditionnels et simultanément développer l’échelle du secteur de croissance le plus important des médias, qui est le streaming”, a déclaré Bakish.

Le studio de cinéma Paramount Pictures a vu ses revenus augmenter de 48% à 783 millions de dollars par rapport à la même période l’an dernier, grâce à davantage de sorties par rapport aux premiers jours de la pandémie lorsque les verrouillages étaient toujours en place. Paramount Pictures a également augmenté ses revenus de licences sur d’autres plates-formes de 19% à 549 millions de dollars.

Le segment de streaming direct au consommateur de la société a également mieux performé. Paramount +, la réponse de la société aux services d’abonnement premium comme Netflix et Disney +, a ajouté 4,6 millions d’abonnés, portant son total à 46 millions de clients. Paramount + a également perdu 1,9 million d’abonnés au cours du trimestre alors que SkyShowtime, sa coentreprise avec Comcast en Europe, a été lancée dans les pays nordiques et a remplacé Paramount +.

La croissance des abonnés de Paramount+ a été tirée par le sport, en particulier la NFL et le football international, ainsi que le lancement de son partenariat avec Walmart+. La société a également annoncé mercredi que son blockbuster “Top Gun: Maverick”, ainsi que son récent succès au box-office “Smile”, arriveraient à Paramount + d’ici la fin de l’année, ce qui donnerait probablement un coup de pouce au service de streaming.

Dans l’ensemble, Paramount a déclaré que le nombre total de ses clients de streaming direct aux consommateurs, qui comprend également ses services Showtime, BET + et Noggin, est passé à près de 67 millions à la fin du trimestre. La société s’attend maintenant à ce que ce nombre dépasse 75 millions d’ici la fin de l’année.

Paramount a déclaré que ses revenus totaux directs aux consommateurs avaient augmenté de 38% d’une année sur l’autre et que les revenus d’abonnement avaient augmenté de 59% pour atteindre 863 millions de dollars, principalement en raison de la croissance des abonnés payants sur Paramount +. Les revenus publicitaires du segment ont augmenté de 4 %.

“Nous pensons que les marges d’exploitation à long terme du streaming se rapprocheront des marges des médias télévisés à mesure que les avantages de notre stratégie multiplateforme se concrétiseront”, a déclaré le directeur financier Naveen Chopra lors de l’appel de mercredi avec les investisseurs.

Pendant ce temps, Pluto TV, le service de streaming gratuit et financé par la publicité de la société, a atteint 72 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde et a augmenté ses heures de visionnage totales à deux chiffres, a indiqué la société. Mardi, Fox Corp. a rapporté que son concurrent Pluto, Tubi, était un point positif pour l’entreprise, avec des revenus et des publicités en croissance significative pour le service.

Divulgation: CNBC appartient à Comcast.