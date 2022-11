Revenus de Lowe (LOW) 3T 2022

Lowe’s publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi avant la cloche, le deuxième détaillant de rénovation domiciliaire en deux jours à offrir des indications sur la façon dont l’inflation et d’autres vents contraires macroéconomiques affectent son activité.

La société avait annoncé des résultats mitigés au deuxième trimestre en août, affirmant que ses opérations améliorées avaient compensé des ventes plus faibles que prévu, affectées par un printemps raccourci. Lowe’s avait déclaré à l’époque que ses ventes aux clients bricoleurs étaient particulièrement touchées par la baisse de la demande pour certains produits.

Voici ce que Wall Street s’attend à ce que Lowe rapporte mercredi, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 3,10 $ attendus

Chiffre d’affaires : 23,13 milliards de dollars

En août, Lowe’s a déclaré qu’il prévoyait des ventes totales et comparables pour l’année vers le bas de sa fourchette de perspectives, prévoyant des ventes de 97 milliards de dollars à 99 milliards de dollars et des ventes comparables en baisse de 1% à 1%. La société a déclaré que le bénéfice d’exploitation et les bénéfices devraient se situer vers le haut de ses prévisions précédentes.

Le rapport sur les revenus de Lowe arrive un jour après Dépôt à domicile Les bénéfices du troisième trimestre ont dépassé les estimations des analystes. Mardi, Home Depot a déclaré que ses ventes professionnelles et de bricolage avaient connu une croissance positive au cours de la période, ajoutant que les professionnels ont déclaré que leurs arriérés restaient solides.

Mardi, les dirigeants de Home Depot avaient noté que l’entreprise “naviguait dans un environnement unique” et n’étaient pas en mesure de prédire comment la hausse des coûts et d’autres pressions affectaient ses clients. La société a déclaré que même si les transactions de ses clients étaient en baisse, les prix des billets étaient plus élevés en raison de l’inflation.

