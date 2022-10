Revenus de la société mère de Facebook Meta Q3 2022

Parent Facebook Méta revenus déclarés après la cloche. Voici les résultats.

Bénéfice par action (EPS): 1,64 $ contre 1,89 $ attendu, selon Refinitiv

Chiffre d’affaires : 27,71 milliards contre 27,38 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

Wall Street surveille également d’autres chiffres clés dans le rapport :

Utilisateurs actifs quotidiens (DAU) : 1,98 milliard attendus, selon StreetAccount

Utilisateurs actifs mensuels (MAU) : 2,96 milliards attendus, selon StreetAccount

Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 9,32 $ attendu, selon StreetAccount

La société mère de Facebook est confrontée à un ralentissement généralisé des dépenses publicitaires en ligne, aux défis de Pommes Mise à jour de la confidentialité iOS et concurrence accrue de TikTok. Additionnez-le et Meta devrait afficher son deuxième trimestre consécutif de baisse des ventes.

Bien que Meta investisse massivement dans son service de courtes vidéos Reels pour éloigner les utilisateurs de TikTok, le produit en est aux premiers jours de la génération de revenus et n’est pas aussi lucratif que les fonctionnalités principales de Facebook, comme les histoires et le fil d’actualité.

Meta tente de rendre Reels plus attrayant pour les annonceurs et a annoncé de nouveaux formats publicitaires destinés à offrir aux entreprises des options améliorées pour promouvoir leurs produits via de courtes vidéos. La société a également récemment lancé de nouvelles façons pour les entreprises de faire de la publicité sur Instagram et Messenger, en complétant son inventaire publicitaire global, ce qui pourrait potentiellement stimuler les ventes globales.

Pourtant, l’action est en baisse de 62 % pour l’année, soit plus du double de la baisse du Nasdaq, et les analystes sont sceptiques quant aux perspectives de la société tout au long de cette année et jusqu’en 2023.

Bank of America a récemment rétrogradé Meta d’achat à neutre et a déclaré dans une note de recherche que “nous nous attendons à ce que les coupes budgétaires des annonceurs au début de 2023 pèsent sur le sentiment et entraînent une incertitude supplémentaire” suite à la mise à jour Apple et à la “transition Reels”. La société a déclaré qu’elle s’attend à une croissance de 4% en 2023, en dessous des estimations de Wall Street de 9%, et voit “un risque de baisse de nos estimations en cas de récession”.

Les investisseurs se concentreront également sur le nombre d’utilisateurs de Meta, qui ont stagné. Les chiffres les plus préoccupants sont les utilisateurs aux États-Unis et au Canada, sa plus grande région de revenus.

Au deuxième trimestre de 2022, Meta comptait 197 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans ces deux pays d’Amérique du Nord, contre 198 millions au même trimestre en 2020.