Revenus de Kohl (KSS) Q12023

Kohl’s les actions ont grimpé en flèche mercredi alors que le détaillant en difficulté a enregistré un bénéfice surprise et confirmé ses prévisions pour l’année entière alors qu’il poursuit un revirement.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 5% mercredi, après avoir bondi encore plus tôt dans la journée.

Dans l’ensemble du secteur de la vente au détail, Walmart, Cible , Casier à pied et d’autres ont expliqué à quel point les prix élevés des denrées alimentaires ont rendu plus difficile la vente de vêtements, de baskets et d’autres marchandises discrétionnaires. Kohl’s, cependant, a dû s’attaquer à un obstacle plus fondamental : prouver que sa marque résonne toujours auprès des acheteurs et se remettre sur la bonne voie avec une croissance constante des ventes.

Lors d’un appel avec des analystes, le PDG de Kohl, Tom Kingsbury, et le directeur financier Jill Timm ont souligné les changements que le détaillant a apportés pour reconquérir les clients et en attirer de nouveaux. Il ouvre davantage de magasins Sephora, se développe dans des catégories de marchandises telles que la décoration pour animaux de compagnie et la maison et propose des articles cadeaux avant les vacances.

Chaque fois que les acheteurs entrent dans un magasin, Kingsbury a déclaré qu’ils voyaient maintenant « quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de très cadeau et un look différent ».

Kohl’s a réitéré ses perspectives pour l’année complète. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes nettes se situent entre une baisse de 2% et 4%, y compris l’impact d’environ 1% d’avoir une semaine de ventes de plus cette année. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que le bénéfice par action se situe entre 2,10 $ et 2,70 $, hors frais non récurrents.

Voici comment le détaillant s’est comporté pour le trimestre qui s’est terminé le 29 avril par rapport à ce que Wall Street anticipait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 13 cents contre une perte de 42 cents attendue

Chiffre d’affaires : 3,36 milliards de dollars contre 3,34 milliards de dollars

Au cours du premier trimestre fiscal, les ventes nettes de Kohl sont tombées à 3,36 milliards de dollars, contre 3,47 milliards de dollars il y a un an.

Les ventes comparables ont diminué de 4,3 % au cours du trimestre, ce qui correspond à peu près à la baisse de 4,5 % attendue par Wall Street, selon StreetAccount.

La société a déclaré un bénéfice net de 14 millions de dollars, ou 13 cents par action, contre 14 millions de dollars, ou 11 cents par action, un an plus tôt.

Le bénéfice trimestriel surprise de Kohl survient après plusieurs trimestres de ventes décevantes et d’un cours de l’action en baisse. L’année dernière, le détaillant est devenu la cible des investisseurs activistes Ancora Holdings et Macellum Capital, qui ont poussé l’entreprise à évincer sa PDG de l’époque, Michelle Gass, et à secouer son conseil d’administration. Kohl’s a également discuté puis mis fin à une offre l’année dernière pour vendre son entreprise au propriétaire de Vitamin Shoppe Franchise Group.

Depuis lors, Kohl’s a fait appel à son nouveau PDG Kingsbury, ancien directeur général du détaillant hors prix Magasins Burlington . Il est entré dans le rôle de PDG par intérim et plus tard dans le poste permanent après que Gass, son ancien PDG, soit parti pour devenir le prochain dirigeant de Levi Strauss.

Au cours de l’année écoulée, les efforts de Kohl pour se réinventer et séduire les acheteurs se sont heurtés à des difficultés, car les consommateurs à revenu moyen se sentent coincés par l’inflation et achètent moins d’articles discrétionnaires, tels que des vêtements. Cela a contribué à une grosse perte au cours du trimestre de vacances de Kohl et à de faibles perspectives, ce que la société basée au Wisconsin a réitéré mercredi.

Lors de l’appel de l’analyste, Kingsbury a déclaré que « le client à revenu moyen est pressé », mais a déclaré que Kohl’s peut attirer ces acheteurs en mettant l’accent sur la valeur.

Malgré un contexte économique difficile, Kohl’s a progressé au premier trimestre fiscal. Le trafic en magasin a augmenté et lorsque les acheteurs visitaient les magasins, ils mettaient plus d’articles dans leurs paniers, a déclaré Kingsbury.

Le billet moyen a diminué car Kohl’s avait des événements de dédouanement à vendre via des marchandises supplémentaires. Les stocks s’élevaient à 3,5 milliards de dollars à la fin du trimestre, une baisse de 6 % d’une année sur l’autre. Les investisseurs ont surveillé de près ces niveaux, car la surabondance de marchandises chez de nombreux détaillants a entraîné des démarques plus élevées et des bénéfices plus faibles.

Les marges de Kohl se sont améliorées au cours du trimestre, car les coûts de fret et d’expédition en ligne ont chuté et la société est devenue plus stratégique en matière de démarques. Kingsbury a déclaré que la société souhaitait simplifier les démarques pour les clients, mais également proposer des offres ciblées et des événements de dédouanement au lieu de réductions générales.

Au cours du trimestre, Kohl’s a enregistré sa meilleure performance commerciale en février. Le mois de mars a été inférieur aux prévisions de la société et le mois d’avril a été conforme à ses attentes, a déclaré Kingsbury.

Jusqu’à présent, les ventes de mai ont été plus lentes que prévu, a déclaré Timm. Elle a déclaré que Kohl prévoyait de compenser la faiblesse de juin, qui était une période de ventes plus faible au cours du trimestre de l’année précédente. Elle a ajouté que certains les changements d’entreprise stimuleront Kohl’s au cours du second semestre de l’année, y compris les efforts pour apporter des produits frais sous le nouveau marchand en chef de Kohl et ouvrir de nouveaux magasins Sephora.

Kohl’s a embauché Nick Jones, un vétéran de la vente au détail et ancien marchand en chef du grand magasin britannique Marks & Spencer, en tant que directeur du marchandisage et du numérique en février.

Sephora a également été l’un des principaux moteurs de trafic et de ventes de Kohl. Elle a commencé à ouvrir des boutiques Sephora dans ses magasins il y a deux ans. Il prévoit d’ajouter les magasins à l’ensemble de ses plus de 1 100 magasins et en comptera plus de 900 d’ici la fin de l’année, a déclaré Kingsbury.

Les ventes de produits de beauté chez Kohl’s ont augmenté de 150 % d’une année sur l’autre, a-t-il déclaré. Dans les établissements Sephora ouverts depuis deux ans, les ventes de produits de beauté comparables ont augmenté au milieu de l’adolescence. Les tendances des ventes dans les nouveaux magasins ont également dépassé les attentes et ont donné aux gens plus de raisons de visiter les magasins, a-t-il déclaré.

« Nous attirons de nouveaux clients et ils achètent à plus de deux fois la fréquence de notre client moyen », a-t-il déclaré.

Les actions de Kohl’s ont clôturé mardi à 19,27 $. C’est moins de la moitié de son maximum de 52, qui était de 47,63 $. Les actions de la société ont chuté de près de 23 % jusqu’à présent cette année, alors même que le S&P 500 a augmenté d’environ 8 % et que le XRT axé sur la vente au détail a chuté de près de 2 %.