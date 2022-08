Revenus de DoorDash (DASH) T2 2022

DoorDash signalé résultats du deuxième trimestre après la cloche de jeudi qui a dépassé les attentes de revenus de Wall Street mais a montré une perte par action plus importante que prévu.

Voici comment l’entreprise a fait :

Perte par action : 72 cents contre 41 cents attendus par les analystes, selon Refinitiv.

72 cents contre 41 cents attendus par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 1,61 milliard de dollars contre 1,52 milliard attendu par les analystes selon Refinitiv.

DoorDash a déclaré que le nombre total de commandes livrées avait augmenté de 23% d’une année sur l’autre pour atteindre 426 millions, un record absolu.

Les revenus ont augmenté de 30 % d’une année sur l’autre, ce que la société a attribué à l’augmentation de la fréquence des commandes et à l’augmentation du nombre d’utilisateurs actifs mensuels.

DoorDash a déclaré qu’il anticipait un “environnement de dépenses de consommation plus souple” au second semestre. Il a averti les investisseurs que les dépenses de consommation pourraient se détériorer plus rapidement que prévu, ce qui pourrait entraîner des résultats inférieurs à ses attentes.

La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’EBITDA ajusté se situe entre 25 et 75 millions de dollars au troisième trimestre, une large fourchette qui couvre les attentes des analystes de 51,2 millions de dollars, selon StreetAccount.

DoorDash a déclaré qu’il était conscient de l’existence de conditions macroéconomiques difficiles pour les consommateurs alors qu’ils sont aux prises avec l’incertitude et des niveaux élevés d’inflation, mais il n’a pas constaté de changements dans son engagement des consommateurs sur le marché américain.

“Bien que nous ayons remarqué plusieurs indications externes de changements dans les dépenses discrétionnaires des consommateurs, jusqu’à présent, nous n’avons pas constaté de changements dans l’engagement des consommateurs sur notre marché américain qui soient mesurables ou distinguables des modèles saisonniers normaux”, a déclaré la société.

Afin de compenser l’impact des prix élevés de l’essence, DoorDash a dépensé plus de 40 millions de dollars pour fournir des économies d’essence supplémentaires et des primes basées sur le kilométrage aux Dashers au deuxième trimestre. L’entreprise a prolongé son programme d’économies de gaz jusqu’en août 2022.

La société a finalisé son acquisition de la plateforme internationale de livraison de nourriture Wolt au cours du trimestre. Wolt représentait 12 millions du total des commandes de DoorDash.