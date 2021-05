Revenus de détail et dépenses de consommation

«C’est peut-être la saison de rénovation et de jardinage à faire soi-même la plus réussie depuis des lustres», a-t-il déclaré. « Home Depot a la mauvaise habitude de voir ses actions coulées dans le trimestre, donc si elle a une bonne journée lundi, les actions pourraient se vendre après le trimestre et c’est votre chance de bondir. »

Kohl’s

Publication des résultats du premier trimestre 2021: avant bourse; conférence téléphonique: 9 h

BPA projeté: 8 cents

Revenus projetés: 3,35 milliards de dollars

« C’est trop intimidant après cet énorme rassemblement », a déclaré Cramer. « Je n’ai pas été le meilleur sur Kohl’s.… Il suffit de dire que les autres connaissent Kohl’s mieux que moi. »

Ralph Lauren

Publication des résultats du T4 2021: 8 h; conférence téléphonique: 9 h

Pertes projetées par action: 72 cents

Revenus projetés: 1,21 milliard de dollars

« Ralph Lauren devient plus jeune et plus haut de gamme », a-t-il déclaré. «C’est une bonne décision, et je prévois des améliorations dans le trimestre.

Petco

Publication des résultats du premier trimestre 2021: 7 h 15; conférence téléphonique: 8h30

Pertes projetées par action: 9 cents

Revenus projetés: 1,27 milliard de dollars

« Je pense qu’ils pourront capitaliser sur le boom des animaux de compagnie », a déclaré l’hôte. « Le titre a bondi de près de 9% aujourd’hui, donc il pourrait, encore une fois, s’échapper avant le trimestre. »

Aliments Hormel

Publication des résultats du T2 2021: avant bourse.; conférence téléphonique: 9 h

BPA projeté: 41 cents

Revenus projetés: 2,42 milliards de dollars

«Ils ont récemment acheté l’une des marques les plus sous-utilisées et les moins dépensées de l’histoire du supermarché, Planters Nuts, et je parie qu’ils racontent une belle histoire sur la façon dont l’acquisition porte déjà ses fruits», a-t-il déclaré.

Matériaux appliqués

Publication des résultats du T2 2021: après bourse; conférence téléphonique: 16h30

BPA projeté: 1,51 $

Revenus projetés: 5,4 milliards de dollars

« Ils devront faire face à des analystes chahuteurs déchirant chaque phrase, sinon chaque mot, à cause d’une plongée soudaine dans certains de ces semi-conducteurs », a déclaré Cramer. « Je pense que c’est une exagération totale, mais cela n’empêchera pas les analystes d’être sceptiques. »

Réseaux Palo Alto

Publication des résultats du T3 2021: après bourse; conférence téléphonique: 17 h

BPA projeté: 1,29 USD

Revenus projetés: 1,06 milliard de dollars

« Qui ne veut pas d’un jeu de cybersécurité alors qu’un groupe de pirates vient de couper l’approvisionnement en essence de la côte est? Je parie qu’ils ont d’excellents chiffres », a-t-il déclaré.