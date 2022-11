Revenus de Coinbase (COIN) T3 2022

Coinbase ont rapporté des nombres d’utilisateurs qui ont dépassé les estimations des analystes, même si les revenus du troisième trimestre ont manqué les estimations et que l’échange de crypto-monnaie a enregistré une perte plus importante que prévu. Le titre a sauté dans les échanges prolongés.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: Perte de 2,43 $ par action, ajustée, contre une perte de 2,40 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Perte de 2,43 $ par action, ajustée, contre une perte de 2,40 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 590 millions de dollars, contre 654 millions de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus ont chuté de plus de 50% par rapport à l’année précédente, les commerçants se détournant des crypto-monnaies. Les finances de la société ont tourné au sud, entraînant une perte de 545 millions de dollars après que Coinbase ait généré un bénéfice de plus de 400 millions de dollars un an plus tôt.

“Les revenus des transactions ont été considérablement impactés par des vents contraires plus forts sur le marché macroéconomique et crypto, ainsi que par le volume des transactions se déplaçant à l’étranger”, a déclaré Coinbase dans son lettre aux investisseurs.

L’action a perdu plus des trois quarts de sa valeur cette année en raison d’une chute des prix de la cryptographie couplée à un recul des actions les plus risquées. Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire, est en baisse de plus de 70 % par rapport à son niveau record de novembre 2021.

La base d’utilisateurs de Coinbase a diminué tout au long de l’année. La société a déclaré qu’elle comptait 8,5 millions d’utilisateurs transactionnels mensuels (MTU) au cours du troisième trimestre, contre 9 millions la période précédente et 9,2 millions au premier trimestre. Les analystes s’attendaient à 7,84 millions, selon StreetAccount.

Pour l’année complète, Coinbase a déclaré que son nombre d’utilisateurs mensuels serait “légèrement inférieur” à 9 millions. La société a déclaré qu’elle était “prudemment optimiste” qu’elle opérerait dans les limites de la “garde-corps contre les pertes” ajustée de 500 millions de dollars qu’elle avait fixée pour l’année.

Les revenus des transactions de détail se sont élevés à 346,1 millions de dollars, contre 1,02 milliard de dollars un an plus tôt et en dessous du consensus de 454,2 millions de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

Le volume des transactions d’octobre était de 47 milliards de dollars et les utilisateurs mensuels jusqu’en octobre étaient à peu près conformes aux résultats du troisième trimestre, selon le dossier. Coinbase a déclaré qu’au quatrième trimestre “nous prévoyons une baisse du volume des échanges et un nombre similaire de MTU par rapport à nos résultats du troisième trimestre”.

Après ses débuts en bourse l’année dernière, Coinbase s’est doté pour répondre à la demande croissante d’outils de trading de crypto et à l’enthousiasme suscité par les pièces émergentes. Mais l’élan s’est complètement inversé en 2022, obligeant l’entreprise à réduire ses effectifs. En juin, Coinbase a déclaré qu’il supprimait 18 % des emplois à temps plein, ce qui se traduisait par plus de 1 000 suppressions.

Ethereum a représenté 33 % du volume des échanges au cours du trimestre, contre 22 % au cours de la période précédente, et 31 % provenaient du bitcoin. Cependant, seulement 24% des revenus des transactions provenaient d’Ethereum, tandis que le bitcoin représentait 31%, même avec son volume.

En septembre, Ethereum a subi une mise à niveau connue sous le nom de fusion, qui a été conçue pour réduire la consommation d’énergie de la crypto-monnaie de plus de 99 %.

Les dirigeants discuteront des résultats lors d’une conférence téléphonique à partir de 17h30 HE.

Cette nouvelle tombe. Revenez pour les mises à jour.

