Revenus de Coinbase (COIN) T2 2022

Les actions de Coinbase ont chuté dans les échanges prolongés mardi après que l’échange de crypto a signalé une perte de plus d’un milliard de dollars au deuxième trimestre et a manqué les estimations des analystes concernant les revenus.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: Perte de 4,98 dollars par action, contre une perte de 2,65 dollars par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Perte de 4,98 dollars par action, contre une perte de 2,65 dollars par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 808,3 millions de dollars, contre 832,2 millions de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus de Coinbase ont diminué de près de 64 %, les investisseurs ayant quitté le marché de la cryptographie après la course spectaculaire de l’année dernière. Les revenus des transactions de détail se sont élevés à 616,2 millions de dollars, en baisse de 66% et en dessous du consensus de 667,1 millions de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

Coinbase a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars, contre 1,59 milliard de dollars de bénéfice net au même trimestre l’an dernier, selon un lettre aux actionnaires. L’un des facteurs était une charge de dépréciation non monétaire liée à la crypto-monnaie de 377 millions de dollars. Fin juin, les propres actifs de crypto-monnaie de Coinbase valaient 428 millions de dollars, contre environ 1 milliard de dollars fin mars.

“Le deuxième trimestre a été un test de durabilité pour les sociétés de cryptographie et un trimestre complexe dans l’ensemble”, a déclaré la société dans la lettre. “Les mouvements spectaculaires du marché ont modifié le comportement des utilisateurs et le volume des transactions, ce qui a eu un impact sur les revenus des transactions, mais a également mis en évidence la force de notre programme de gestion des risques.”

La société a déclaré qu’elle comptait 9 millions d’utilisateurs mensuels effectuant des transactions au cours de la période, contre 9,2 millions au premier trimestre, mais plus que le consensus de 8,7 millions de StreetAccount. Le crédit macroéconomique et de crypto-monnaie a entraîné une baisse du volume des transactions au cours du trimestre, a indiqué la société.

Ce fut un trimestre difficile pour Coinbase d’un point de vue opérationnel.

Les controverses sur les crypto-monnaies ont contribué à faire baisser les prix dans ce que certains ont appelé un “hiver crypto”. Les actions de Coinbase ont chuté de 75 % au cours du deuxième trimestre, tandis que le prix du Bitcoin a plongé d’environ 59 %. Coinbase a dit que c’était prolonger son gel des embauches dans un avenir prévisible et réduisant de 18 % les effectifs. Bitcoin a représenté 31 % des revenus des transactions au cours du trimestre, le niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2021, tandis que 22 % des revenus des transactions étaient associés à Ethereum.

Les actifs sur la plate-forme ont chuté d’un trimestre sur l’autre à 96 milliards de dollars contre 256 milliards de dollars, principalement en raison de la pression sur les prix des crypto-monnaies, a déclaré Coinbase.

Coinbase a mis à jour ses perspectives pour l’ensemble de l’année. Il s’attend maintenant à 7 à 9 millions d’utilisateurs mensuels effectuant des transactions, contre une fourchette de 5 à 15 millions il y a trois mois. La direction a déclaré qu’elle s’attend à des revenus de transaction moyens par utilisateur dans la fourchette basse de 20 $, plutôt qu’aux niveaux d’avant 2021.

La société a déclaré avoir établi un plan de dépenses marketing pour le second semestre de l’année qui est conforme à ses efforts de gestion des dépenses, y compris “l’optimisation des médias payants”. Et il a réduit ses prévisions pour la technologie, le développement et les dépenses générales et administratives à 4,0 milliards de dollars à 4,25 milliards de dollars, contre 4,25 milliards à 5,25 milliards de dollars il y a un trimestre.

Les actions de Coinbase ont baissé de près de 11 % lors de la séance de négociation régulière de mardi.

Les dirigeants discuteront des résultats lors d’une conférence téléphonique à partir de 17h30 HE.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.