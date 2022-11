Revenus cibles (TGT) au 3e trimestre

Cible mercredi publiera ses résultats du troisième trimestre fiscal, alors que le détaillant à grande surface tente de se débarrasser d’une abondance d’inventaire supplémentaire et de courtiser les acheteurs de vacances.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend, selon Refinitiv :

Bénéfice par action : 2,13 $

Chiffre d’affaires : 26,38 milliards de dollars

L’inventaire de Target a augmenté de 43 % d’une année sur l’autre au premier trimestre et de 36 % au deuxième trimestre. Le détaillant a réduit ses perspectives à deux reprises, d’abord en mai, puis en juin, affirmant que ses bénéfices seraient touchés car il annulait les commandes et réduisait agressivement les téléviseurs, les petits appareils de cuisine et plus encore pour faire de la place pour les marchandises fraîches pour le retour à- saison scolaire et vacances.

Cet été, la société a également déclaré qu’elle s’approvisionnerait davantage dans des catégories à haute fréquence comme la nourriture et les produits de première nécessité, alors que les Américains se retiraient dans d’autres domaines comme la maison et l’habillement.

Ces actions ont nui à l’entreprise au deuxième trimestre, les bénéfices ayant chuté de près de 90 %. Pourtant, le directeur financier, Michael Fiddelke, a déclaré que ces mesures positionneraient l’entreprise pour un semestre plus solide.

Target a déclaré en août qu’il s’attend à une croissance des revenus sur l’ensemble de l’année dans les chiffres inférieurs à moyens. Il s’attend également à ce que son taux de marge opérationnelle rebondisse et se situe dans une fourchette autour de 6% au second semestre. Cela représenterait un bond par rapport à son taux de marge opérationnelle de 1,2 % au deuxième trimestre fiscal.

Concurrent cible Walmart a battu les attentes de Wall Street mardi, affirmant que les produits d’épicerie à bas prix attirent les clients à tous les niveaux de revenu. La société a également montré une amélioration avec ses propres problèmes d’inventaire, affirmant que l’inventaire n’a augmenté que de 13% d’une année sur l’autre, la majeure partie provenant de l’inflation.

Target, cependant, vend un mélange différent de marchandises. Seulement 20 % de ses ventes annuelles proviennent de l’épicerie, comparativement à Walmart, qui tire près de 56 % de la catégorie, selon les derniers rapports annuels des deux sociétés.

Target est mieux connue pour lancer et développer des marques privées à la mode, mais à bas prix, telles que la marque de vêtements de sport All in Motion et Hearth & Hand, une marque maison créée avec les stars de la télévision Chip et Joanna Gaines. Pourtant, les ventes dans ces catégories ont diminué, car l’inflation est à son comble et les consommateurs dépensent à nouveau pour les voyages et d’autres services.

Il a également lancé les ventes de vacances plus tôt. Les Deal Days de Target ont commencé en octobre, une semaine avant le deuxième événement de vente de type Prime Day d’Amazon. Walmart a également organisé un événement rival.

Les actions de Target ont baissé de plus de 22 % jusqu’à présent cette année, plus forte que la baisse de 16 % de l’indice S&P 500. Les actions ont clôturé mardi à 178,98 dollars, portant la valeur marchande de la société à 83,38 milliards de dollars.