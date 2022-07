Revenus AWS T2 2022

Amazon a déclaré jeudi que les revenus de son segment cloud avaient augmenté de 33% au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes.

Amazon Web Services a généré 19,74 milliards de dollars de revenus au cours de la période, selon un communiqué. Les analystes interrogés par StreetAccount s’attendaient à 19,56 milliards de dollars. Le taux de croissance a ralenti, passant de près de 37 % au trimestre précédent.

Amazon s’est retrouvé avec 5,72 milliards de dollars de revenus d’exploitation AWS, en hausse de 36 % d’une année sur l’autre, mais en dessous de l’estimation consensuelle de StreetAccount de 6,04 milliards de dollars. Pourtant, il a toujours joué un rôle crucial dans l’ensemble du géant du commerce électronique, qui a déclaré un bénéfice d’exploitation total de 3,32 milliards de dollars. La marge d’exploitation d’AWS s’est rétrécie à 29 % contre 35,3 % au premier trimestre.

Alors qu’Amazon compte toujours sur le commerce de détail pour l’essentiel de ses revenus, AWS est le moteur de profit de l’entreprise et fournit une source importante de diversité alors que l’économie ralentit et que les consommateurs dépensent beaucoup. Cependant, même les secteurs du marché de la haute technologie voient un changement dans le comportement d’achat des clients.

Plus tôt cette semaine, Alphabet et Microsoft ont signalé des ralentissements dans leurs unités de cloud computing. Les deux sociétés suivent AWS, qui contrôle un estimé 39 % de part de marché. Microsoft a enregistré une croissance de 40 % des revenus d’Azure, tandis que les ventes de cloud de Google ont augmenté de 36 % par rapport à l’année précédente.

Lorsqu’on lui a demandé mardi ce qui avait conduit au ralentissement de la croissance du cloud de Google chez Alphabet, le PDG Sundar Pichai a déclaré “vous voyez un mélange variable de certains clients impactés en termes de capacité à dépenser, certains clients prenant juste un peu plus de temps et peut-être dans certains cas pensant à le terme pour lequel ils réservent et ainsi de suite.”

Chez Microsoft, la croissance de la consommation du cloud Azure s’est modérée au cours du trimestre. Le PDG Satya Nadella a déclaré mardi aux analystes que les clients “essayaient de s’assurer qu’ils pouvaient faire plus avec moins”. Il a déclaré que Microsoft encourageait ses vendeurs à s’assurer que les factures du cloud diminuent.

Amazon est également prêt à aider ses clients à traverser une économie plus difficile.

“Comme lors du ralentissement en 2020, nous sommes prêts à aider les clients à optimiser leurs coûts et nous les aiderons [with] toute réduction”, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

