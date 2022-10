Revenus AWS du troisième trimestre 2022

Amazone a déclaré jeudi que la croissance des revenus de son unité de cloud computing avait ralenti au troisième trimestre à 27,5%, manquant les estimations des analystes. Il s’agit de l’expansion la plus lente depuis au moins 2014, l’année où Amazon a commencé à rendre compte des finances du groupe.

Le chiffre d’affaires d’AWS s’est élevé à 20,5 milliards de dollars, selon un déclaration, tandis que les analystes interrogés par StreetAccount s’attendaient à 21,1 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires a augmenté de 33% au deuxième trimestre. AWS contribue désormais à 16 % des revenus totaux d’Amazon. Vers la fin du trimestre, le pourcentage de croissance des revenus d’AWS se situait au milieu des années 20, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

AWS, qu’Amazon a lancé en 2006, contrôlait environ 39 % du marché des infrastructures cloud en 2021, contre 41 % en 2020, selon les estimations du chercheur de l’industrie technologique Gartner. Google Huawei et Microsoft ont tous gagné des parts l’année dernière, Gartner a dit. L’industrie a connu une croissance constante alors que les entreprises continuent de décharger leur informatique et leur stockage vers le cloud.

« Les incertitudes macroéconomiques actuelles ont entraîné une augmentation du nombre de clients AWS axés sur le contrôle des coûts, et nous travaillons de manière proactive pour aider les clients à optimiser les coûts, comme nous l’avons fait tout au long de notre histoire, en particulier en période d’incertitude économique », a déclaré Olsavsky. “L’étendue et la profondeur de nos offres de services nous permettent de les aider à faire des choses comme déplacer le stockage vers des options à plusieurs niveaux à bas prix et déplacer les charges de travail vers nos puces Graviton.”

Le bénéfice d’exploitation de la division était de 5,4 milliards de dollars, soit moins que le consensus StreetAccount de 6,37 milliards de dollars. Amazon dans son ensemble a réalisé un bénéfice d’exploitation trimestriel de 2,53 milliards de dollars. La marge d’exploitation d’AWS s’est contractée à 26,3 % contre 29 % au deuxième trimestre. Olsavsky a déclaré qu’Amazon avait connu une inflation des salaires en 2022, en particulier dans AWS, et que la hausse des prix de l’énergie réduisait également le bénéfice d’exploitation.

“Nous nous battons également contre une partie de cela, ce qui est une nouveauté pour l’activité AWS”, a-t-il déclaré.

Au cours du trimestre AWS lancé sa deuxième région de centre de données cloud aux Émirats arabes unis, et il annoncé la disponibilité de services “sans serveur” qui aident les développeurs à déployer des outils d’analyse de données avec un travail de gestion de serveur minimal.

Amazon a ralenti le rythme des embauches chez AWS, même s’il continue de croître plus rapidement que l’activité principale de commerce électronique de l’entreprise. Dans certaines parties d’AWS, Amazon a répondu à ses besoins d’embauche, tandis que dans d’autres, il a des milliers d’offres d’emploi, a déclaré un porte-parole d’AWS à CNBC plus tôt cette semaine. Les commentaires sont venus alors que Google et Microsoft ont également indiqué qu’ils réduiraient la croissance des effectifs.

La croissance des ventes s’est modérée dans de nombreuses activités d’Amazon au cours du troisième trimestre, et les dirigeants s’attendent à ce que ces tendances se maintiennent au quatrième trimestre, a déclaré Olsavsky. Les organisations, grandes et petites, évaluent les dépenses technologiques et Amazon travaille avec des entreprises clientes pour les aider à réduire leurs factures, a-t-il déclaré.

REGARDEZ: PDG d’Amazon Web Services : J’espère que mes enfants ne pensent pas que nous en faisons assez pour l’environnement