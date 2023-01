Revenu de la classe moyenne dans les grandes villes américaines

Mais d’autres facteurs comme la taille de la famille et l’emplacement peuvent changer ce à quoi ressemble la classe moyenne pour vous. Voici les seuils de revenu pour la classe moyenne dans les 20 métropoles américaines les plus peuplées :

Pew définit la «classe moyenne» comme les personnes gagnant entre les deux tiers et le double du revenu médian des ménages américains, qui en 2021 était de 70 784 $, selon le Bureau du recensement des États-Unis . Cela signifie que les ménages américains gagnant aussi peu que 47 189 $ et jusqu’à 141 568 $ font techniquement partie de la classe moyenne.

La classe moyenne a diminué au cours des cinq dernières décennies alors que de plus en plus d’Américains sont entrés dans les tranches de revenu supérieures ou inférieures, selon le Pew Research Center .

N’oubliez pas que ceci est basé sur une seule définition de la classe moyenne. Il existe d’autres définitions statistiques de la classe moyenne et une liste encore plus large de définitions plus anecdotiques.

De manière générale, toute personne qui ne vit pas « d’un chèque de paie à l’autre », mais qui ne pourrait pas nécessairement arrêter de travailler demain et être financièrement en sécurité à long terme pourrait se considérer comme appartenant à la classe moyenne.

Au moins la moitié de la population adulte des États-Unis s’est toujours identifiée comme appartenant à la classe moyenne ou supérieure depuis 2002, selon un sondage Gallup. Le sondage ne définit pas la classe moyenne pour les répondants, mais demande simplement s’ils s’identifient comme appartenant à la classe supérieure, moyenne supérieure, moyenne, ouvrière ou inférieure.

Bien que la part des adultes s’identifiant à la classe moyenne supérieure et à la classe moyenne ait été plus importante – environ 63 % des adultes en 2003 – avant la Grande Récession, elle n’est jamais tombée en dessous de 50 %, et n’a même pas encore traversé le bref, mais net, récession provoquée par la pandémie de Covid-19.

En avril 2022, 52 % des adultes se considéraient comme appartenant à la classe moyenne ou supérieure. Et statistiquement parlant, ils pourraient tous être corrects. Mais étant donné les différentes situations de la vie et les perceptions de la richesse, il y a de fortes chances que ce ne soient pas tous ceux qui se sentent issus de la classe moyenne, et vice-versa.

