Revenu annuel Les Américains disent avoir besoin de se sentir riches

Beaucoup visent encore plus haut. Un revenu annuel de 1 million de dollars ou plus était la réponse la plus populaire, 22 % des répondants déclarant qu’ils devaient récolter sept chiffres pour se sentir riches.

Lorsqu’on leur a demandé combien d’argent ils auraient besoin de gagner annuellement pour se sentir riches, la majorité des Américains ont répondu au moins 200 000 $, selon le récente enquête CNBC Make It: Your Money, menée en partenariat avec Momentive .

Les consommateurs s’accordent largement à travers les groupes d’âge et la démographie raciale sur le salaire nécessaire pour se sentir riche. Les hommes veulent gagner plus avant de se dire riches, 60 % des hommes ayant besoin d’un revenu d’au moins 200 000 $, contre 53 % des femmes.

Cependant, combien d’argent vous apportez en ce moment, semble le plus susceptible de changer votre perception de combien il faudra pour se sentir riche.

Parmi ceux qui gagnent actuellement au moins 100 000 $ par an, 82 % déclarent qu’ils doivent rapporter au moins 200 000 $ pour se sentir riches, contre 57 % de ceux qui gagnent actuellement entre 50 000 $ et 99 999 $ qui citent le même seuil.

Ce nombre tombe à seulement 39 % des personnes gagnant moins de 50 000 $. De même, 34 % de ceux qui gagnent moins de 100 000 $ affirment que gagner entre 100 000 $ et 149 000 $ les ferait se sentir riches.

L’expérience peut donner aux hauts revenus une meilleure idée de ce qui les a fait se sentir riches auparavant. L’inflation du mode de vie pourrait également faire monter leur définition de “riche”. Quelqu’un actuellement gagner 200 000 $ mais ne pas bien gérer son argent peut ne pas se sentir aisé, par exemple.

Des facteurs tels que la situation familiale, les actifs personnels et les objectifs peuvent également avoir un impact.

Alors que tout le monde définit “riche” différemment, faire partie du “1 %” est devenu synonyme d’être riche aux États-Unis. selon l’Institut de politique économique.

Et comme le coût de la vie varie considérablement selon le lieu, quelqu’un qui se sent riche à Des Moines, par exemple, peut ne pas ressentir la même chose à San Francisco.

