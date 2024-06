Revenons simplement aux sondages de sortie des urnes de 2019

Une phase importante des élections dans l’Andhra Pradesh devrait se dérouler aujourd’hui avec l’arrivée des résultats des élections à la sortie des urnes. Nous assisterons à une vague de sondages à la sortie des urnes à partir de 17h30 aujourd’hui et étant donné l’anticipation des résultats du sondage, la population Telugu du monde entier suivra de près les résultats des sondages à la sortie des urnes.

Alors que nous attendons que l’horloge sonne 17h30, voici un retour sur ce que les principales agences de sondage à la sortie ont dit en 2019 et ce qui s’est avéré être le résultat réel.

En ce qui concerne les élections à la sortie des urnes (assemblée) de l’AP 2019, India Today prévoyait 37-40 pour le TDP et 130-135 pour le YCP. INSS Media a donné 118 pour TDP et 52 pour YCP. People’s Pulse a donné 59 pour TDP et 112 pour YCP. Le CPS prévoyait 37-40 pour TDP et donnait 133-135 pour YCP.

Quant à la projection parlementaire, Times Now – VMR a donné 18 pour YCP et 7 pour TDP tandis que India Today Axis a donné 18-20 pour YCP et 2-6 pour TDP. CNN News 18 prévoyait 13-14 pour YCP et 10-12 pour TDP. Le Chanakya d’aujourd’hui était extrêmement inexact puisqu’il donnait 8 pour YCP et 17 pour TDP. L’électeur de la République-C a donné 11 pour YCP et 14 pour TDP.

Le résultat final est que le Congrès YSR a finalement remporté 151 sièges à l’Assemblée et 22 sièges de député, un exploit qu’aucune agence de vote à la sortie des urnes n’a pu saisir correctement. C’était une victoire historique. Le TDP s’est limité à 23 sièges de député et 3 sièges de député tandis que le JSP a remporté un seul siège de député. Désormais, le temps presse pour l’arrivée des élections à la sortie des urnes de 2024, dans quelques heures seulement.