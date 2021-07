L’impressionnant patron bosno-suisse Petkovic a été discret lorsque RT Sport l’a interrogé sur un éventuel passage aux habitués de la Ligue des champions, qui aurait fait un pas pour le joueur de 57 ans après la superbe victoire de la Suisse en tirs de barrage contre les favoris d’avant le tournoi, la France. lundi, marquant deux fois dans les dix dernières minutes du temps réglementaire avant de tenir bon et de passer grâce à cinq excellentes pénalités.

Le manager du Zenit, Sergei Semak, a constamment subi des pressions, notamment en raison d’une deuxième sortie de phase de groupes consécutive de la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe la saison dernière, perdant cinq matchs et faisant match nul en boitant malgré leur équipe coûteuse.

Petkovic a préféré parler de son retour en Russie, où il a supervisé une belle campagne de Coupe du monde il y a trois ans, avec une phase de groupes invaincue qui comprenait une victoire contre la Serbie et des matchs nuls avec le Brésil et le Costa Rica.

La Suisse a visité la Gazprom Arena une fois, s’inclinant 1-0 contre la Suède en huitièmes de finale – et Petkovic adorerait exorciser cette défaite en enregistrant une autre victoire sensationnelle contre l’Espagne, triple championne d’Europe.

« Revenir en Russie est toujours agréable » a déclaré Petkovic avant l’intrigant affrontement des quarts de finale. « J’ai des sentiments plus positifs que négatifs [about the World Cup].

« Je ne me souviens pas exactement comment les matchs se sont déroulés. Je me concentre sur demain pour m’améliorer et devenir meilleur. Nous voulons faire nos preuves et ne pas nous cacher. Ce que nous avons montré jusqu’à présent était bon. À partir d’aujourd’hui, nous devons être encore faim. »

Même si elle peut égaler la magnifique performance qui a évincé la France, vainqueur de la Coupe du monde, la Suisse aura de fortes chances d’éliminer une équipe espagnole qui a souvent semblé fragile en finale.

Un lundi maniaque et mémorable, les fans pensaient avoir vu beaucoup de drame pour une soirée où l’Espagne a survécu à la Croatie en revenant de 3-1 pour forcer une période de prolongation au cours de laquelle La Roja a marqué deux fois sans réplique.

Demandé #Sui Le manager Vladimir Petkovic à propos des rumeurs d’une offre du Zenit lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, a été repoussé, mais il a admis que c’était « toujours agréable » d’être en Russie. #Euro2020pic.twitter.com/lXqe98C0Cs – Liam Tyler (@tyler_lj) 1 juillet 2021

Semblant destiné à une sortie attendue après avoir perdu 3-1 avec 75 minutes de jeu, la Suisse a produit une riposte palpitante et improbable par Haris Seferovic et un égaliseur de Mario Gavranovic à la 90e minute, puis a regardé Kylian Mbappe manquer le coup de pied décisif.

« [The players] faut mettre de côté [the France game], mais vous avez besoin de ces émotions et de cette satisfaction », a réfléchi Petkovic, demandant plus à ses joueurs malgré la nature épuisante de leur victoire remarquable et l’omission forcée du capitaine suspendu Granit Xhaka. « Nous avons eu une analyse vidéo du match et de l’entraînement.

« Nous devons être en bonne forme physique après trois jours [from the last game]. Je suis convaincu que nous montrerons cette faim [against Spain].

« Je pense que nous sommes une équipe qui fonctionne bien. Si quelqu’un comme Xhaka est absent, il pourrait nous manquer beaucoup – mais tout le monde doit donner 10% de plus, non seulement pour remplacer Xhaka mais pour gagner le match. C’est un grand adversaire ; ils ont marqué 10 buts lors de leurs deux derniers matchs. »

Petkovic a un admirateur dans son homologue Luis Enrique. « [He] a entraîné plus de 70 matchs – c’est un entraîneur de haut niveau », a déclaré le sélectionneur espagnol.

De Gea regarde Unai Simon faire cette erreur pic.twitter.com/eyrrAKOpbT — MO2S2AB (@MOSSAABLCHM) 28 juin 2021

« Peu importe les joueurs, vous savez qu’ils vous causeront des problèmes. C’est une équipe difficile à battre. Ils peuvent tout faire, tout comme nous. »

L’Espagne n’a gagné qu’une seule fois en 90 minutes en quatre matches de phase finale, mais Enrique est optimiste quant à ses chances malgré sa quasi-capitulation contre la Croatie, affirmant qu’il n’a pas vu une meilleure équipe que la sienne au sommet.

Enrique espère que le gardien de but zéro-héros Unai Simon oubliera le hurleur qui l’a vu mal contrôler une passe pour offrir l’avantage à la Croatie, se concentrant plutôt sur la performance inspirée qu’il a livrée pendant le reste du match.

« Vous n’avez pas à vous en vouloir pour des choses comme ça, » dit Enrique. « L’important est de savoir comment réagir aux erreurs.

« Il a fait un travail fantastique. Je pense que c’est Rafael Nadal qui a dit cela [sportspeople] doivent avoir des souvenirs comme le poisson, donc vous ne vous souvenez pas des choses.

« Bien sûr, il faut regarder les erreurs, mais l’erreur de Simon n’était pas une erreur conceptuelle – c’était une erreur d’exécution.

« Nous avons vu ce que nous voulions de lui, il dominait dans les airs et nous permettait de défendre loin de notre surface, ce dont nous avions besoin de lui. »

Le vainqueur de la Premier League Laporte sera devant Simon. « Nous devons aborder ces matchs comme s’il s’agissait de finales », a-t-il prévenu. « Nous ne pouvons pas glisser car cela signifierait rentrer à la maison.

« Je ne sais pas si nous sommes les favoris ou pas [against Switzerland]; le temps nous le dira. Nous avons montré que nous étions une très bonne équipe au cours des derniers matchs.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par 🇨🇭Nati ♂️ (@swiss_nati_men)

« Nous avons montré que nous sommes une équipe difficile à battre. Nous sommes vraiment impatients d’aller plus loin maintenant.

« Évidemment, nous devons être plus alertes et améliorer certaines choses, mais le plus important est de gagner, et c’est ce que nous avons fait [against Croatia]. »

Les vainqueurs de l’épreuve de force affronteront la Belgique ou l’Italie en demi-finale à Wembley.