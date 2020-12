Des milliers d’élèves du secondaire en Angleterre verront leur retour à l’école retardé d’une semaine après les vacances de Noël au milieu d’une crise Covid dans la classe.

Downing Street a confirmé que le redémarrage prévu les 4 et 5 janvier serait désormais « échelonné » avec l’utilisation de cours en ligne, avec un apprentissage en face à face complet commençant le 11 janvier.

Cela est venu alors que les chiffres montraient que plus de la moitié des écoles en Angleterre avaient eu des cas de coronavirus au cours des deux premières semaines du verrouillage de novembre et que celles âgées de 12 à 18 ans avaient le taux d’infection le plus élevé de tous les groupes d’âge.

Cette décision intervient quelques jours à peine après que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a intenté une action en justice contre les conseils de Londres qui voulaient fermer les écoles tôt avant Noël.

Il devrait décrire plus en détail le plan d’après Noël plus tard dans la journée.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Le début du mandat ne sera pas retardé, mais ce que nous faisons, c’est demander aux écoles secondaires et aux collèges d’opérer un retour échelonné soutenu par un enseignement à distance à plein temps au cours de la première semaine du trimestre avec des personne enseignant au complet à partir du 11 janvier.

«Les élèves des groupes de l’année d’examen, les enfants vulnérables, les enfants des principaux travailleurs, iront à l’école ou au collège en personne dès le début du trimestre, ainsi que les élèves des écoles et collèges primaires, spéciaux et alternatifs.

Susan Acland-Hood, la plus haute fonctionnaire du ministère de l’Éducation, n’a pas été en mesure de confirmer aux députés aujourd’hui que les écoles retourneraient à l’heure.

Face au Comité des comptes publics, elle a déclaré qu’il n’était pas prévu de prolonger les vacances de Noël. Mais elle a ajouté: « Il y a des conversations en cours sur la manière exacte dont les parents et les élèves repartiront début janvier »

Susan Acland-Hood, la plus haute fonctionnaire du ministère de l’Éducation, n’a pas été en mesure de confirmer aux députés aujourd’hui que les écoles reviendraient à l’heure, avant l’annonce.

Face au Comité des comptes publics, elle a déclaré qu’il n’était pas prévu de prolonger les vacances de Noël.

Mais elle a ajouté: « Il y a des conversations en cours sur la manière exacte dont les parents et les élèves repartiront au début du mois de janvier, mais j’ai bien peur de ne pas pouvoir en parler au comité ce matin …

« Je ne peux pas communiquer une décision qui n’a pas encore été prise ou communiquée par les ministres. »

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, devrait annoncer plus tard que le redémarrage des 4 et 5 janvier sera remplacé par des leçons en ligne au milieu des craintes concernant la propagation du coronavirus chez les adolescents

Lundi, M. Williamson a émis une directive de continuité temporaire au conseil de Greenwich après avoir dit aux écoles locales de transférer les cours en ligne.

L’inspecteur en chef des écoles d’Angleterre, la patronne d’Ofsted, Amanda Spielman, a critiqué les conseils pour avoir choisi l’option « facile », les parents et les enfants ayant été laissés dans les limbes après que le gouvernement se soit enfermé dans une bataille juridique avec les conseils de gauche et les syndicats de l’éducation dans le but de garder les écoles ouvertes.

Meg Hillier, la présidente du PAC, a déclaré aujourd’hui qu’il était « ridicule » que le dernier jour du trimestre pour de nombreuses écoles en Angleterre, les parents et les chefs d’établissement ne sachent pas ce qui se passe la première semaine de janvier.