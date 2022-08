Revenir au hockey après une longue interruption, participer à des tournois majeurs Expérience extrêmement positive : Sonika

Participer à la Coupe du monde et aux Jeux du Commonwealth contre toutes les meilleures équipes du monde en un mois environ est une expérience d’apprentissage pour un joueur qui revient au jeu après une pause.

Bien réussir dans de tels méga-événements organisés à proximité les uns des autres a donné à la milieu de terrain de l’équipe indienne de hockey féminin Sonika la confiance qu’elle peut affronter n’importe qui dans le monde. Le jeune milieu de terrain faisait partie de l’équipe de la Coupe du monde et a également commencé les six matchs des Jeux du Commonwealth à Birmingham alors que l’équipe indienne a remporté une médaille de bronze, leur première médaille depuis 2006.

Sonika, qui a joué un rôle essentiel dans la Coupe du monde de hockey féminin FIH 2022 en Espagne et aux Pays-Bas et les Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham, a parlé de ses expériences de compétition dans des tournois majeurs pour la première fois.

Sonika, qui avait fait une pause dans le sport en 2020 pour des raisons personnelles, a fait un retour solide dans l’équipe indienne en mars 2022, au fur et à mesure de son inclusion dans l’équipe de la FIH Women’s Pro League 2021/22.

Grâce à ses performances constantes, Sonika a rejoint l’équipe indienne pour la Coupe du monde de hockey féminin FIH 2022, où elle a débuté dans les six matchs. Aux Jeux du Commonwealth 2022, Sonika était une force clé au milieu de terrain.

« Revenir au hockey après une longue interruption, puis concourir pour la première fois dans des tournois majeurs a été une expérience extrêmement positive pour moi. J’ai toujours eu confiance en l’équipe et je savais que nous avions le potentiel pour bien performer. Mais sur le plan personnel, participer à ces matchs m’a donné un regain de confiance pour relever tous les défis qui se présentent à moi », a déclaré Sonika, citée par Hockey India dans un communiqué publié samedi.

Parlant de la façon dont le hockey indien a évolué au cours des deux dernières années, Sonika a souligné comment ils sont devenus plus dominants dans l’attaque.

« L’équipe indienne de hockey féminin s’est beaucoup améliorée au cours des deux dernières années. Nous, en tant qu’équipe, avons commencé à jouer un solide hockey offensif. Nous pénétrons continuellement à l’intérieur du cercle et les adversaires se méfient toujours de la menace que nous possédons à l’intérieur du cercle.

“Nous avons adopté des stratégies similaires et avons terminé avec une médaille pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth 2022, c’était donc une immense fierté et un immense bonheur pour notre équipe”, a déclaré Sonika.

Le milieu de terrain dynamique a également félicité l’entraîneure en chef Janneke Schopman pour l’avoir aidée à rester en forme après son retour dans l’équipe.

“Tout le monde m’a soutenu après mon retour dans l’équipe. Ils m’ont donné confiance et m’ont donné des opportunités. L’entraîneur Janneke Schopman a continué à me motiver et m’a aidé émotionnellement. Elle n’arrêtait pas de me dire que j’étais une bonne joueuse. Je pense qu’en tant qu’entraîneure, elle comprend très bien comment prendre soin des joueurs sur et en dehors du terrain. Cela m’a vraiment beaucoup aidé », a déclaré Sonika.

Parlant de sa performance aux Jeux du Commonwealth, Sonika a exprimé sa satisfaction mais a ajouté qu’elle souhaitait s’améliorer dans certains domaines au cours des prochains mois.

« J’étais satisfait de ma performance aux Jeux du Commonwealth, mais il y a encore des domaines dans lesquels je veux m’améliorer. J’ai parlé avec tous les membres expérimentés de l’équipe qui ne cessent de partager leurs conseils et suggestions, ce que je trouve très utile. Je veux aussi améliorer mon jeu en défense », a déclaré Sonika.

“Avec les Jeux asiatiques de l’année prochaine, j’ai hâte de participer aux compétitions à venir et d’en tirer des leçons. Notre objectif est d’assurer un podium aux Jeux asiatiques et d’assurer une qualification olympique », a-t-elle signé.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici