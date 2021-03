«  Revenez aux sources  », exhorte l’OMS alors que l’Europe enregistre la première augmentation des cas de COVID en six semaines

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Europe a augmenté la semaine dernière, mettant fin à une baisse de six semaines, a averti jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus d’un million de nouveaux cas de virus mortel ont été enregistrés la semaine dernière dans les 51 pays de la région européenne de l’OMS.

Cela représentait une augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente et « a mis un terme à une baisse prometteuse de six semaines des nouveaux cas », a déclaré jeudi aux journalistes le Dr Hans Kluge, directeur de l’OMS pour l’Europe.

La résurgence est particulièrement aiguë en Europe centrale et orientale, même si plusieurs pays occidentaux où les taux étaient déjà élevés, ont également enregistré une hausse.

« La pression continue exercée sur nos hôpitaux et nos agents de santé se heurte à des actes de solidarité médicale entre voisins européens. Néanmoins, plus d’un an après le début de la pandémie, nos systèmes de santé ne devraient pas être dans cette situation », a déclaré le Dr Kluge.

Il a exhorté les pays à « revenir à l’essentiel » en augmentant la vigilance pour les variantes, en améliorant les tests, la recherche des contacts et l’isolement des cas et en accélérant le déploiement des vaccins.

L’organisation a signalé que la variante britannique a été signalée dans 43 des pays de la région, tandis que les variantes sud-africaine et brésilienne ont jusqu’à présent été observées dans 26 et 15 pays respectivement.

En outre, 45 des 51 pays de la région ont commencé la vaccination.

« 1,9% de la population dans 40 pays et 24,5% des agents de santé dans 20 pays, ont reçu leur série complète de vaccination contre le COVID-19 », a détaillé le Dr Kluge.

Il a souligné que la pandémie avait «aggravé et mis en lumière la structure sous-jacente; les inégalités entre les sexes» et que les cas confirmés sont actuellement plus fréquents chez les femmes, qui sont plus susceptibles que les hommes de travailler dans les professions de la santé, et les jeunes adultes.

«Il y a cinq semaines, sur les 1,3 million d’agents de santé infectés par le COVID-19, 68% étaient des femmes», a souligné le Dr Kluge.

Il a appelé les autorités à veiller à ce que les femmes participent davantage à la prise de décision locale, régionale et nationale sur la prévention et le contrôle du COVID-19.

Il a également réitéré les appels à l’amélioration du soutien social, de la prévention, de la détection précoce et du traitement des femmes exposées au risque de violence domestique.

Plus tôt cette semaine, le Dr Mike Ryan, directeur du programme des urgences de l’OMS, a déclaré qu’il était « irréaliste » de croire que la pandémie serait terminée avant la fin de l’année.

Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également appelé à une plus grande solidarité vaccinale, affirmant qu’il est « regrettable que certains pays continuent de donner la priorité à la vaccination des adultes plus jeunes et en meilleure santé à faible risque de contracter la maladie dans leurs propres populations avant les agents de santé et les personnes âgées ailleurs ».

L’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous prévu que la majeure partie de leur population adulte soit vaccinée avant la fin de l’été.