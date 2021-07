« Revenez à Chelsea »: les fans félicitent la doc Eva Carneiro après avoir admis qu’elle jouait au football pour la première fois depuis la rangée de Mourinho

Medic Carneiro a quitté Stamford Bridge sous un nuage après un tristement célèbre désaccord avec Mourinho au stade du club en 2015, lorsque le manager furieux l’a critiquée pour avoir potentiellement privé son équipe des services d’Eden Hazard lors d’un match en entrant sur le terrain pour soigner la star quand il semblait être blessé.

Les retombées très médiatisées ont conduit Carneiro à quitter le club et à obtenir un règlement en sa faveur au milieu d’un tribunal du travail, dans lequel elle avait réclamé un licenciement déguisé.

« Eh bien, cela n’a pris que six ans mais je profite enfin à nouveau du football », Carneiro a annoncé sur les réseaux sociaux, remerciant l’Angleterre, le Danemark, l’Espagne et l’Italie pour leur participation à deux demi-finales passionnantes à Wembley plus tôt cette semaine.

S’adressant à la station de radio Talksport l’année dernière, Carneiro a déclaré que l’épreuve avait duré un an, l’avait obligée à se battre pour regarder le match pendant la même durée et a appelé à « un changement de culture » à « changer les choses qui sont laides [football]. »

Jonathan Tobin, le médecin de la ligue Wigan qui a connu ses propres moments dramatiques sous les projecteurs lorsqu’il a sauvé la vie de Fabrice Muamba sur le terrain alors qu’il était le médecin de Bolton, a soutenu Carneiro.

« Un si beau sport et une industrie si incroyablement horrible », il a répondu.

Carneiro, née à Gibraltar, a également été bombardée par des fans de Chelsea lui offrant leur soutien et lui demandant de rejoindre le club.

« Je suis content de l’entendre et s’il vous plaît revenez à Chelsea » dit l’un, tandis qu’un autre ajoutait : « Merci pour ce que vous avez fait à l’époque à Chelsea.

« Tout l’équipage de Chelsea vous manque – surtout [former striker] Didier Drogba. »

Un nostalgique se souvient : « Je me souviens encore de l’époque où Eva était encore à Chelsea. La passion et l’amour pour l’équipe étaient incroyables. »

Carneiro est maintenant en charge de son propre groupe sur la Mecque médicale londonienne Harley Street, spécialisée dans le travail avec les athlètes d’élite.

Elle dit sur son site Web que Chelsea a eu les meilleurs taux de disponibilité des joueurs de la Premier League au cours de ses six ans et demi avec eux, et énumère également ses responsabilités actuelles pour inclure le rôle de consultante dans un hôpital du Qatar avant la Coupe du monde de football 2022 là-bas.

« Vous êtes un diamant absolu dans le monde du football », enthousiasmé un admirateur, appelant Carneiro « un modèle pour toutes les jeunes filles du monde. »

« Merci, » répondit Carneiro. « Je n’ai jamais prévu ou visé cela, mais j’en ai définitivement ressenti la responsabilité. »