Revenant Esports signe le joueur Xspark Sayyam Otswal et vise à renforcer la liste de BGMI

Revenant Esports, l’une des organisations d’esports à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud et du Moyen-Orient, a fait appel au meilleur joueur de BGMI Sayyam Otswal pour renforcer sa liste de BGMI en Inde.

Sayyam est l’un des joueurs professionnels BGMI les plus connus du pays, et son rôle dans le jeu est celui d’un assaillant.

L’équipe Revenant Esports a joué le jeu au plus haut niveau et a également représenté l’Inde dans la PMWL auparavant. Il est connu pour sa composition constante parmi les équipes de Battlegrounds Mobile India actuellement.

L’inclusion de Sayyam dans la liste renforcera non seulement sa capacité à gagner, mais aussi à attaquer, maximisant ainsi son avantage sur les autres. Sayyam sera vu aux couleurs de Revenant lors du prochain événement LAN Battlegrounds Mobile India Showdown (BMSD 2022) qui se déroulera du 21 au 24 juillet.

Fondateur et PDG de Team Revenant, Rohit N Jagasia a expliqué le processus de réflexion derrière l’inclusion de Sayyam et a déclaré: «Avec des scènes de jeu Battlegrounds Mobile India florissantes dans le pays, la concurrence entre les équipes se rapproche rapidement. Afin de renforcer notre liste BGMI, nous avons signé Sayyam en tant qu’agresseur. Son expérience de jouer aux côtés de vétérans de BGMI comme Scout et Mavi, ainsi que l’habileté à tuer à des moments cruciaux seront certainement un avantage pour nous.

Depuis leur création en juin 2021, le prix total gagné par la liste est de 46 903 USD (environ 38 lakhs INR). Plus tôt, Revenant Esports a annoncé son partenariat avec le géant des puces AMD et le géant des périphériques CORSAIR.

« Sayyam a un œil impeccable et lit parfaitement le jeu. Il a également une approche de jeu très pointue qui améliorera sûrement les performances de notre équipe de manière globale. L’ajout de Sayyam est un atout pour l’organisation », a ajouté Jagasia.

Sayyam a précédemment joué pour Team Insane dans le NODWIN Loco All Stars Invitational, où il s’est classé parmi les cinq meilleurs fraggers avec 23 éliminations et un ratio K / D de 1,53 malgré la sixième place de son équipe dans la compétition. Sa contribution représentait plus de 34% du total des éliminations de l’équipe. Lors du même événement, l’équipe Revenant Esports a décroché la troisième position de l’événement LAN organisé à Gurgaon.

«Je suis ravi de rejoindre Revenant Esports en tant qu’attaquant dans leur liste BGMI. Avec toute mon expérience et mon expérience dans le jeu, j’ai vraiment hâte de faire passer l’équipe au niveau supérieur. L’équipe a toujours été cohérente sur la scène BGMI et j’ai hâte d’utiliser mon expérience et de contribuer à apporter plus de gloire à la liste. En tant qu’équipe, nous allons maintenant travailler pour synchroniser nos compétences, nos stratégies et notre gameplay et tirer le meilleur parti de nous lors des prochains événements BGMI. a déclaré un Sayyam ravi après avoir rejoint Revenant Esports.

Après l’ajout de Sayyam, la nouvelle gamme de BGMI Revenant Esports est la suivante :

· Encore – Filtre/Scout

· Sayyam – Agresseur

· Topdawg – Agresseur (Entrée)

· Ky0ya – Agresseur (Soutien)

· Paradox – Leader en jeu

La liste Revenant devrait avoir un équilibre parfait avec le dernier ajout et les membres de l’équipe sont convaincus de faire un retour fort et gagnant lors des prochains événements BGMI.

