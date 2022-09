Revenant Esports, l’une des organisations indiennes d’esports les plus importantes et à la croissance la plus rapide, a donné un coup de pouce majeur à sa liste de valeureux en signant l’athlète de renom Jay Patil.

Patil, également connu sous le nom de RNT BADlove, possède des compétences exceptionnelles et a été très impressionnant dans le rôle d’un tireur d’élite de second duelliste dans le jeu. Auparavant, il a connu un grand succès en jouant pour des organisations d’esports telles que Team JHS, Team IND et Reckoning Esports.

Une solide liste de valeureux de Revenant Esports a remporté la Esports Club Community Cup plus tôt cette année et a également terminé deuxième de la Skyesports Pro Invitational Season 1 ainsi que de la TEC Challenger Series 7.

L’ajout de Patil à la liste offrira non seulement plus d’expertise offensive et de profondeur pour Revenant Esports, mais l’expérience du joueur de 24 ans aidera également l’équipe à élever son gameplay à un niveau supérieur et à dominer ses adversaires.

“Nous sommes extrêmement ravis d’avoir un joueur de son calibre qui renforcera notre équipe. Un duelliste est l’un des rôles les plus importants de valorant et nous avons ajouté l’un des meilleurs à notre équipe. Revenant Esports vise à inculquer une culture gagnante en créant les meilleures listes possibles dans plusieurs titres Esports. Nous espérons que Patil pourra nous aider à réussir et à l’emporter dans les tournois à venir. a déclaré Rohit Jagasia, fondateur et PDG de Revenant Esports.

Produisant constamment des performances éblouissantes, Patil a remporté les titres de ROG Showdown Series Spring 2022, Critical X Valorant Milestone et NVIDIA GEFORCE Festival plus tôt cette année. L’ancien joueur de CS:GO a également terminé troisième de la saison 2 de Skyesports Pro Invitational, représentant Reckoning Esports. Il est également devenu l’un des joueurs les plus puissants du tournoi avec 302 éliminations et un ratio K / D de 1,26.

Exprimant son enthousiasme à l’idée de rejoindre Revenant Esports, Patil a déclaré: «C’est un immense plaisir d’être signé par une organisation Esports aussi réussie et bien connue. J’ai accumulé des expériences et des idées inestimables en jouant pour mes équipes précédentes et je chercherai à les utiliser au maximum afin de contribuer au succès de Revenant Esports. J’ai hâte de me connecter avec le reste de la liste, de me familiariser avec leur gameplay et de formuler des stratégies pour gagner des matchs. J’espère que mes compétences en tant que duelliste et tireur d’élite profiteront à l’équipe et que nous pourrons devenir l’une des meilleures listes de valeureux du secteur.

