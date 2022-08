Revenant Esports représentera l’Inde au championnat du monde Pokemon UNITE 2022

Se frayant un chemin parmi les meilleures équipes d’esports du pays, Revenant Esports a réservé sa place aux Championnats du monde Pokemon UNITE 2022 en remportant le qualificatif régional indien avec une performance dominante.

Ils ont battu Ascension par 3-1 en finale et ont également remporté le prix en argent de 20 000 $.

Un total de 24 équipes, y compris des équipes Esports populaires comme True Rippers Esports, Enigma Gaming, Entity Gaming et S8ul, ont participé aux qualifications régionales.

Revenant Esports a été impressionnant tout au long du tournoi, remportant l’ensemble de ses neuf matchs dans les phases de groupes et les séries éliminatoires.

L’équipe représentera désormais l’Inde au championnat du monde Pokemon UNITE, qui se déroulera à Londres du 19 au 20 août. Le tournoi comportera un énorme prize pool de 500 000 USD.

“Je suis extrêmement ravi que l’équipe se soit qualifiée pour le Championnat du monde, compte tenu du fait que ces qualifications étaient la première apparition en compétition de l’équipe actuelle. La façon dont ils ont traversé la phase de groupes et les séries éliminatoires était impressionnante. Être la première équipe Esports à représenter l’Inde dans ce tournoi particulier est une réalisation louable pour nous et nous sommes convaincus que l’équipe rendra tout le monde fier. Nous attendons avec impatience le tournoi et affrontons les meilleures équipes du monde entier », a déclaré Rohit Jagasia, fondateur et PDG de Revenant Esports.

L’équipe, composée du capitaine Raunak Sen (Crowley), Omkar Sawardekar (Omen), Adnan Badshah (Badshah), Jeet Kundra (Swifty), Anklesh Satelkar (Novaa) et Vishnu Khatri (Xesol), s’est réunie récemment le 13 juin.

“Ayant gagné beaucoup de reconnaissance grâce à DOTA 2, c’est un grand accomplissement de représenter votre pays sur la scène internationale pour plusieurs jeux. Tout le monde dans l’équipe a fait beaucoup d’efforts et était confiant dans nos chances dès le début. Cela s’est vu lors des qualifications puisque nous sommes restés invaincus dans les championnats régionaux malgré le niveau élevé de la compétition. J’espère que nous ferons également la transition vers le Championnat du monde et remporterons le trophée », a déclaré Raunak « Crowley » Sen, le skipper ravi.

L’événement mettra en vedette 16 équipes, qualifiées de 26 pays à travers le monde, luttant pour remporter l’édition inaugurale du tournoi.

Les équipes seront divisées en quatre groupes, les deux meilleures équipes se qualifiant pour les séries éliminatoires. Tous les matchs se joueront dans un format à double élimination au meilleur des trois tandis que la finale se jouera dans un format au meilleur des cinq avec une réinitialisation du support.

