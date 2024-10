Revenant de Destiny 2 est un exemple où le contenu recyclé fonctionne réellement

Destin 2 Bungie

Destiny 2 a longtemps été accusé de « recycler du contenu », qu’il s’agisse de réutiliser d’anciens espaces, des actifs, des éléments de Destiny 1, etc. Cela peut souvent sembler ennuyeux, mais également compréhensible si vous êtes un jeu qui doit produire une chaîne d’assemblage non-stop de contenu comme un jeu de service en direct tentaculaire.

Bien que cela ne fonctionne souvent pas, je pense que l’épisode Revenant de Destiny 2 fournit un exemple de ce type de situation. fait fonctionne plutôt bien. L’essentiel de l’activité principale de Revenant est entièrement recyclé de plusieurs manières :

Il s’agit du mode Onslaught, le même que dans le contenu anniversaire de Destiny, où vous combattez des vagues d’ennemis avec des boss tous les dix niveaux.

Il s’agit de réutiliser d’anciennes cartes, notamment un espace de patrouille, une carte Crucible et une carte Gambit.

Ce sont pour la plupart les mêmes vieux ennemis, en prenant tout au plus la Légion de l’Ombre de la Cabale arrivant de Lightfall et juste quelques ennemis Dread ici et là de The Final Shape. Les patrons ne sont pas uniques.

Il a réutilisé tous les anciens pièges mais en a également ajouté de nouveaux, comme des frappes aériennes et des tourelles habitées.

Mais c’est un exemple de la façon dont vous pouvez combiner toutes les choses existantes en quelque chose qui fonctionne. C’est un contraste quelque peu étrange par rapport à la saison dernière, Echoes, qui introduisait essentiellement trois nouvelles frappes, dont la plupart avaient une nouvelle géométrie et des combats de boss créatifs. Et pourtant, je trouve cette version quasi modifiée d’Onslaught plus convaincante simplement parce qu’elle est plus amusante à jouer, et j’apprécie les nouvelles cartes, les ajouts et les récompenses. Malgré le « nouveau » contenu d’Echoes, je n’ai pas ressenti cela. (Cela peut aussi avoir à voir avec les armes à feu réelles à cultiver plutôt qu’à obtenir des modèles de fabrication et à cesser ensuite de jouer à toute activité saisonnière à partir de là, mais je n’y reviendrai pas).

Cela arrive également avec la récente révélation de « Solo Ops », un nouveau type de contenu que Destiny introduit dans son ère Frontiers l’année prochaine, qui sont des missions axées sur le solo qui réutiliseront des espaces anciens et rarement utilisés. Mais ils semblent intéressants, avec des apparitions d’ennemis dynamiques, des coffres secrets et des « gobelins au trésor » qui les transforment essentiellement en donjons Diablo Nightmare. Tout cela n’est peut-être que du « vieux truc », mais si tout cela se présente d’une manière nouvelle, cela pourrait nous surprendre.

Je suis moins convaincu par d’autres exemples de cela. Apparemment, une autre attraction cette saison est une version retravaillée de la frappe Inverted Spire où je ne pense pas que les modifications modifiées qu’ils ont apportées aux frappes dans le passé aient été terriblement intéressantes. Et non, je ne pense pas qu’une seule grève comme « » l’activité en faveur d’une loi sera formidable.

Mais j’apprécie vraiment Revenant Onslaught pour le moment, de la même manière que j’ai apprécié l’original. J’espère voir ce mode continuer à être développé, car c’est l’un des meilleurs de Destiny.

