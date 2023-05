Revelstoke Mountain Resort entame une nouvelle saison de vélo de montagne

Revelstoke Mountain Resort (RMR) a ouvert son parc de vélo de montagne ce matin (20 mai) pour sa quatrième saison avec beaucoup de terrain à offrir.

RMR a annoncé avant le jour de l’ouverture que toute la basse montagne est ouverte. Les sentiers de basse montagne sont accessibles par la télécabine Revelation après un effort concerté de l’équipe de sentiers au cours du mois dernier pour préparer les sentiers. La foule n’était pas tout à fait la même qu’à son ouverture hivernale, mais le premier coureur en ligne était la preuve de la croissance du bike park.

Ryan Moch s’est rendu à Revelstoke depuis l’Oregon pour se rendre au jour de l’ouverture.

« Nous allions nous diriger vers Whistler et nous nous sommes dit, ‘vous savez quoi, allons quelque part où nous ne sommes jamais allés' », a déclaré Moch.

Carte des sentiers de vélo de montagne de Revelstoke Mountain Resort. (Revelstoke Mountain Resort)

La décision de Moch de venir à Revelstoke était basée sur des photos et sa réputation.

« J’ai entendu des choses incroyables sur Revelstoke. Et j’ai entendu dire que c’est cette petite sneaker qui sort… en quelque sorte de nulle part, c’est juste primo », a déclaré Moch.

Contrairement à la foule pour l’ouverture de la saison d’hiver à la station, Moch s’est présenté à 7h30 avant une ouverture à 10h. Pour battre la foule hivernale qui attend avec impatience ses premiers virages de la saison, le premier skieur en ligne y avait campé 23 heures avant la première chaise.

Environ 40 personnes ont attendu avec leurs vélos pour le premier jour de la saison, mais d’autres ont continué à arriver, roulant le long du parking en gravier jusqu’au bas de l’ascenseur.

À côté des motards se trouvait un flux constant de coureurs de Mountain Coaster menant la télécabine. Le Mountain Coaster a ouvert ses portes vendredi 19 mai.

RMR a recommandé Salad Fingers aux vététistes qui dépoussièrent encore leur équipement pour la saison avant de s’attaquer à d’autres sentiers difficiles.

Pour ceux qui connaissent les sentiers existants, RMR a déclaré qu’il n’y avait eu aucun ajout à la carte de l’année dernière. Cependant, une nouvelle section a été ajoutée à l’un des sentiers les plus difficiles de la station, Dust Punk.

La station a émis un avertissement concernant le Crowbar Network qui n’est pas autorisé par RMR, mais souvent accessible via celui-ci. Avec le dynamitage, l’équipement lourd et d’autres dangers, les sentiers sont strictement interdits. Le Crowbar Network sera ouvert au public le 24 juin, mais jusque-là, toute personne surprise à l’utiliser verra son laissez-passer révoqué.

Alors que la foule de coureurs faisant la queue a peut-être été inférieure à l’ouverture de la saison d’hiver, des gens comme Moch sont révélateurs de la croissance à venir chez RMR où les coureurs sont plus attirés par la réputation de Revelstoke que par des opérations plus établies comme Whistler.

Pour rester à jour sur le vélo, RMR a encouragé les coureurs à suivre leur nouveau compte Instagram pour les mises à jour.

