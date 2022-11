Revelstoke Mountain Resort en lice pour le prix de la meilleure station de ski

Deux destinations hivernales de Revelstoke ont été récompensées par les prix 10Best Readers’ Choice 2022 de USA Today dans les catégories Meilleure station de ski et Meilleur bar de ski.

Revelstoke Mountain Resort a été nominé dans la catégorie Meilleure station de ski aux côtés de Sunshine Village à Banff, Alta., Lake Louise Ski Resort à Lake Louise, Alta., et un certain nombre de stations aux États-Unis, y compris Aspen Snowmass à Aspen, Colorado .

«Avec le plus grand dénivelé d’Amérique du Nord – 5 620 pieds – Revelstoke Mountain Resort offre 3 121 acres skiables, en plus du cat ski et de l’héliski, ce qui en fait l’un des meilleurs au Canada», a écrit USA Today.

Des stations de toute l’Amérique du Nord ont été nommées par un panel d’experts en ski et en snowboard, et ont été choisies en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment la quantité de chutes de neige, le terrain varié, l’accès aux remontées mécaniques et plus encore.

Le Village Idiot Bar & Grill a également été nominé dans la catégorie du meilleur bar de ski en tant que “point d’eau préféré après la piste” parmi les skieurs, les snowboarders et les rédacteurs de USA Today.

Il est encore temps d’avoir votre mot à dire. Le vote dans les deux catégories se déroule jusqu’au 22 novembre, les gagnants étant annoncés le 3 décembre.

