Revelstoke Mountain Resort devrait ouvrir complètement le jour de l’ouverture

Après une semaine de neige et un effort concerté de l’équipe de toilettage, Revelstoke Mountain Resort (RMR) ouvrira complètement le 3 décembre.

Au cours des dernières années, RMR a repoussé chaque année ses jours d’ouverture un peu plus loin. Cette année, ils ont annoncé une ouverture le 3 décembre à l’automne, avec la mise en garde qu’ils ne pouvaient pas prédire les conditions météorologiques en début de saison. Maintenant, à deux jours du jour de l’ouverture, RMR a annoncé que tous les systèmes étaient prêts, et cette année, toute la montagne sera ouverte dès le départ.

“1 713 mètres (5 620 pieds) de dénivelé brûlant aux cuisses vous attendent”, a déclaré un communiqué de presse de RMR le jeudi 1er décembre.

RMR a déclaré que leur profondeur de base varie en fonction de l’endroit où vous vous trouvez sur la montagne, ce qui pourrait présenter quelques dangers dont il faut être conscient. Les parcours dans les arbres sont déconseillés, car il y a encore des sections qui auront besoin de plus de neige pour couvrir entièrement les zones en toute sécurité. La plupart des sections sous clairières seront également fermées.

Cependant, le Last Spike sera ouvert du haut sur plus de 10 kilomètres jusqu’au village, rendant le téléchargement facultatif. Le parc à neige sera également ouvert, avec des fonctionnalités limitées à quelques-uns alors que l’équipage continue de construire pour la saison.

Tous les télésièges seront ouverts, à l’exception du tapis magique de Turtle Creek, offrant à la foule du week-end d’ouverture de nombreuses options.

Bien qu’il y ait de nombreuses options pour ouvrir les participants du week-end, RMR avertit qu’en attendant plus de neige, les coureurs doivent être conscients des «ruisseaux ouverts, des rochers non marqués et des dangers à toutes les altitudes».

Les prévisions devraient contribuer à rendre l’ouverture de cette année lumineuse, avec principalement du soleil avec une température comprise entre -6 et -13 C.

Ceux qui cherchent à être parmi les premiers à monter sur la montagne le jour de l’ouverture devront arriver tôt et rejoindre la ligne. La télécabine inférieure ouvrira à 8 h 30. Pour plus d’information sur la journée d’ouverture, visitez le site Web du RMR.

