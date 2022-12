Revelstoke DJ célèbre une étape importante en matière de streaming et son tout nouveau single

Un artiste électronique basé à Revelstoke célèbre cette semaine une réalisation majeure et se tourne vers un avenir passionnant après que l’un de ses morceaux les plus populaires ait dépassé 1 000 000 d’écoutes sur Spotify.

Mitch McKinnon, nom de scène Shylow, est un futur bassiste de Revelstoke. McKinnon a lancé le surnom de Shylow en 2016 avec l’aide de Nick Middleton, PDG de Westwood Recordings et de la moitié des Funk Hunters de la Colombie-Britannique.

Le morceau, qui est un remix de la chanson populaire de Moontricks Montagnesa été initialement publié en 2017. La chanson a fait ses débuts au Shambala Music Festival, un festival annuel de musique électronique qui se tient chaque année au Salmo River Ranch, une ferme de 500 acres, dans les montagnes de West Kootenay près de Nelson, en Colombie-Britannique.

Le duo électro-folk de renommée nationale Moontricks est un incontournable de la scène électronique de la Colombie-Britannique depuis ses débuts en 2015. Ils ont connu un énorme succès même en dehors du monde électronique, dépassant les limites de leur genre et mélangeant bluegrass, folk, et les sons grand public.

Shylow a noté que lors de la création du Montagnes remix, le duo lui a donné la liberté de déployer ses muscles créatifs sur le morceau et de l’imprégner de son son.

“J’ai été ami avec Nate [Gurley] et Shawn [Rodman] dans Moontricks depuis quelques années maintenant », a déclaré Shylow.

Depuis ses débuts devant environ 3000 personnes à Shambala en 2017, le remix est devenu un incontournable des sets de Shylow et Moontricks.

Shylow produit de la musique depuis 13 ans. “Finalement, vous obtiendrez une certaine reconnaissance pour cela”, a ajouté Shylow.

Selon Shylow, il a beaucoup grandi en tant qu’artiste depuis qu’il a signé pour la première fois avec Westwood Records en 2016. Shylow a déclaré que les pressions externes au début de sa carrière ont conduit à des blocages et l’ont empêché de sortir autant de musique qu’il le voulait. , concentré sur la sortie d’un morceau “parfait”.

Maintenant, Shylow a déclaré qu’il avait des outils pour faire face à la pression et qu’il traitait la création musicale comme il l’avait fait lorsqu’il a fait irruption sur la scène électronique.

“Si vous ne vous amusez pas, ça n’en vaut pas la peine”, a déclaré Shylow. “Atteindre un million ne me semble pas si fou maintenant.”

“Essayons d’obtenir plus de millions et de développer le projet plus que je n’ai pu le faire ces dernières années.”

Te trouver, Le dernier single de Shylow sort jeudi 15 décembre sur la plupart des plateformes de streaming.

Le single est né d’une progression d’accords que Shylow avait stockée dans son catalogue. Avec un regard neuf et des idées nouvelles, il a affiné le morceau pour mieux refléter son style actuel.

Suite à cette publication, Shylow a déclaré qu’il était prêt à “prendre les devants”. En plus de réserver un certain nombre de festivals pour l’été 2023, Shylow collabore également avec une variété d’artistes bien établis, dont MC Def3 de Vancouver, l’artiste électronique de Denver Maddy O’Neal et D Funk de Calgary.

“Travailler avec ces artistes est un de mes objectifs majeurs, et cela montre que j’atteins ce prochain territoire”, a déclaré Shylow.

Pour découvrir plus de musique de l’artiste basé à Revelstoke, visitez Spotify, Soundcloud ou Apple Music.

