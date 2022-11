Revelstoke accueillera les meilleurs planchistes dans une compétition de renommée mondiale – Kelowna Capital News

Plus tard cette saison, Revelstoke Mountain Resort (RMR) accueillera une étape du Natural Selection Tour 2023, une compétition mettant en vedette les meilleurs planchistes du monde qui s’affronteront dans des compétitions en tête-à-tête.

“Revelstoke Mountain Resort accueillant le Natural Selection Tour va être époustouflant”, a déclaré Dustin Craven, Revelstoke-local et gagnant de Natural Selection Baldface 2022 dans un communiqué de presse.

La tournée, qui en est à sa troisième année, a été créée par le snowboardeur Travis Rice et espère offrir une vitrine aux meilleurs riders du monde tout en inspirant les gens à «forger une relation plus profonde avec le plein air».

Revelstoke au lever du soleil. (Photo de Tom Poole)

La tournée débutera dans des sites de freeride sélectionnés par les coureurs qui présenteront 24 coureurs, dont la moitié sont des noms établis dans le sport et l’autre moitié sont des coureurs challengers du monde entier et seront diffusés en février 2023.

Ensuite, du 4 au 11 mars, les huit hommes et quatre femmes qui sortiront vainqueurs des DUELS de sélection naturelle se réuniront pour le YETI Natural Selection Revelstoke au RMR.

Revelstoke était considérée comme un « ajustement naturel » pour l’événement en raison de son terrain diversifié et de grandes montagnes, avec une neige légère et de haute qualité et des chutes de neige constantes. La tournée espère également mettre en valeur la communauté par le biais d’événements organisés par Tourism Revelstoke et le gouvernement provincial.

Après Revelstoke, les 12 coureurs se dirigent vers un site à l’extérieur de Valdez, en Alaska, du 25 mars au 1er avril, pour couronner un champion.

Sage Kotsenburg en compétition dans les qualifications pour hommes. (Photo de Dean Gray)

Pour plus d’informations sur la tournée, ainsi qu’une liste mise à jour des coureurs de l’événement, visitez naturalselectiontour.com.

